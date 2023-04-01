«الري» تتابع أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.



وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر.



بالإضافة إلى العمل على تطوير واجهات نهر النيل ، وتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل ، وتنفيذ أعمال تكريك لمجرى النيل.



وأكمل وزير الموارد المائية أن الوزارة تعمل على مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد مايقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وزير الري: بإجمالي 2350 متر يتم تنفيذ كورنيش أخميم

وزير الري و الموارد المائية

أوضح وزير الموارد المائية والري أنه يجرى حاليا تنفيذ كورنيش واجهة مدينة أخميم بمحافظة سوهاج بإجمالي طول 2350 متر.



وتابع: تم نهو عملية حماية جوانب نهر النيل وعمل كورنيش المنشأة (١) بمركز المنشأة بمحافظه سوهاج بطول 100 كم.

كما تجرى عمليه توسعة الكورنيش الغربى بسوهاج بالتكسيات الحجريه (التدبيش) وتنفيذ عمل صناعى أعلى مأخذ محطة مياه الشرب (البربخ) بإجمالى طول 800 متر بمركز سوهاج بمحافظه سوهاج ، حيث تتم كل هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج.



واضاف دكتور سويلم أنه يجرى تنفيذ عملية إستكمال وتطوير كورنيش النيل بأبو شوشة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بطول 127 متر.



وتم الموافقة على أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقى بمحافظة قنا بطول حوالى 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة بالمحافظة حيث تتضمن اعمال التطوير مارينا للمراكب الشراعية ومراسى للفنادق العائمة.



بالإضافة إلى إتمام أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل .



الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات.