«الري» تبدأ تحرير محاضر تبديد مياه للمزارعين المخالفين للري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وأكد الدكتور عبد العاطى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل ، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ،

وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.

كما وجه بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، مع التأكيد على تحرير كافة الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث ، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى ، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كل أشكال المخالفات.

وأوضح “عبد العاطى” أنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث.

وشدد “عبد العاطى” على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية.

و أكد الدكتور عبد العاطى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.