لايف

«الري» تبحث سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة خلال الصيف

لجنة إيراد النيل تناقش سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة خلال الصيف
هيثم سمير 7:42 م, السبت, 17 أبريل 21 7:42 م, السبت, 17 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

لجنة إيراد النيل تناقش سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة خلال الصيف

واستعرض الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع، سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل، خلال الصيف المقبل.

اقرأ أيضا  يحدث بالسينما الأمريكية: سائق مصري يساعد بشاحنته شرطة كاليفورنيا للقبض على قاتل

تأكيد أهمية التزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز

كما تم تأكيد أهمية التزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، وذلك طبقًا للقرار الوزارى رقم 305 الصادر بتاريخ 28/ 12/ 2020، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد (9) محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألفًا ومائتى فدان،

بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفِّرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

اقرأ أيضا  رفض طعون المتهمين بخلية «ميكروباص حلوان» وتأييد أحكام إدانتهم

جدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه،

كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.

اقرأ أيضا  لجنة إيراد النهر تواصل اجتماعاتها لمتابعة الموقف المائى للنيل

ووجّه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار والسيول.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

بلومبرج: العالم في حاجة إلى اللقاحات الصينية لسد النقص في الإمدادات

أيمن عزام 8:31 م, السبت, 17 أبريل 21

السيطرة على حريق محدود بمخزن خردة بالوراق

أماني عوض 5:42 م, السبت, 17 أبريل 21

حالة طقس غد الأحد.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة عظمى

دعاء محمود 4:31 م, السبت, 17 أبريل 21

الصحة: 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و42 وفاة

المال - خاص 1:10 ص, السبت, 17 أبريل 21

درجات الحرارة اليوم السبت 17-4-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:21 ص, السبت, 17 أبريل 21

وزير الأوقاف : الإسلام قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد

المال - خاص 10:15 م, الجمعة, 16 أبريل 21