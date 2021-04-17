«الري» تبحث سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة خلال الصيف

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

لجنة إيراد النيل تناقش سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة خلال الصيف

واستعرض الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع، سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل، خلال الصيف المقبل.

تأكيد أهمية التزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز

كما تم تأكيد أهمية التزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، وذلك طبقًا للقرار الوزارى رقم 305 الصادر بتاريخ 28/ 12/ 2020، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد (9) محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألفًا ومائتى فدان،

بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفِّرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

جدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه،

كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.

ووجّه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار والسيول.