«الري» تبحث التوسع في منظومة التليمتري وربطها بعملية توزيع المياه

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لبحث إجراءات التوسع في منظومة التليمتري والربط بين هذه المنظومة وعملية إدارة وتوزيع المياه بالإدارات المختلفة بالمحافظات.

وصرح وزير الموارد المائية بأن التوسع فى منظومة التليمتري القائمة على شبكة الترع وتطويرها وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية سيحقق المزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الشبكة وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه.

وزير الري: 400 محطة تخضع لمنظومة التليمتري

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

واستعرض الدكتور سويلم موقف منظومة التليمترى بالمحافظات والتي تستخدم في قياس مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والآبار الجوفية من خلال 400 محطة تقع بمختلف المحافظات.

وإستعرض موقف منظومة التليمترى بمحافظة الفيوم والتى أسهمت فى تحسين عملية إدارة ومراقبة مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمحافظة خاصة فى ظل ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة فى نظامى الرى والصرف.

جاء ذلك من خلال 16 نقطة مراقبة تمكن مسئولى إدارة وتوزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظى واتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ.

ووجه الدكتور سويلم بإعداد حصر بكافة الإحتياجات المطلوبة من المهندسين والفنيين والأجهزة للتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها لرصد وقياس التصرفات.

بالإضافة إلى الاستمرار فى صيانة الأجهزة الموجودة حالياً بالمواقع المختلفة بالمحافظات لضمان تشغيلها بكفاءة على مدار الساعة.