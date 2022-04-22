«الري» تبحث الترتيبات الجارية لعقد «أسبوع القاهرة للمياه»

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه خلال الفترةمن 16-19أكتوبر المقبل.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

وأضاف أن هذا الحدث السنوي المهم يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية ، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.

وأكد أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018 ، حيث تم تنظيم أسبوعى القاهرة الثالث والرابع للمياه في موعدهما ، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد ، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضياً.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري نظمت جلسة خلال المنتدى العالمي للمياه والذي عقد في السنغال خلال مارس الماضي تحت عنوان “حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” بهدف عرض النتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه ، وإعداد الرسائل والتي سيتم صياغتها بشكل نهائي خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وتمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس 2023، مشيرا إلى أنه تم وضع نسختي أسبوع القاهرة الرابع والخامس للمياه على خارطة الطريق للإعداد لهذا المؤتمر الأممي الهام.

وقد تم فتح باب التقدم بملخصات الأوراق البحثية ، حيث استقبلت اللجنة العلمية للأسبوع ملخصات الأوراق البحثية ذات العلاقة بمحاور الأسبوع الخمس ، وتقوم اللجنة بتقييمها وتحديد أفضلها وذلك تمهيدا لإعلام الباحثين المقبولين لقيامهم بإرسال الأوراق البحثية كاملة والتي سيتم تقييمها وعرض أفضلها خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

جدير بالذكر أن اللجنة العلمية للأسبوع تضم في عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية ، وقد قامت اللجنة العلمية للأسبوع بوضع معايير قبول الأوراق البحثية ، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه.

وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع ، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية ، كما تم إصدر الإعلان الأولي للأسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع.

ومن المنتظر ان يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخري ذات الصلة من مختلف دول العالم ، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، حيث أصبح أسبوع القاهرة للمياه واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، الأمر الذى يضيف زخماً علمياً للأسبوع ويساعد على تبادل الأفكار والخبرات ويساهم في تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية.

كما يقام على هامش الأسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه ، ومسابقة “شباب المبتكرين في مجال المياه” بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.