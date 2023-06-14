الري: بمنحة 30 مليون دولار.. انتهت المرحلة 5 من مقاومة حشائش البحيرات العظمى

استعرض الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، سبل التعاون بين مصر وأوغندا في مجال مقاومة الحشائش المائية منذ عام 1999 بمنحة مصرية 30 مليون دولار خلال المراحل المختلفة.

وبدأ ذلك التعهاون بإطلاق “المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى” في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ونهر كاجيرا، والذي انتهت المرحلة الخامسة منه بتطهير بحيرة فيكتوريا، وإنشاء مرسى نهري بمقاطعة كامونجا الأوغندية، بالإضافة لمشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا.

وساهمت تلك المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بزيادة الإنتاج السمكي وإنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) والسماد العضوي، الأمر الذي انعكس على سد جزء من الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل والحد من انتشار الأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة.

وكان سويلم قد استقبل نظيره الدكتور سام شيبتوريس؛ وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح سويلم أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات، خاصة في المجالات ذات الصلة بتغير المناخ، مشيرًا إلى تطلعه لزيادة مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في المستقبل القريب، خاصة في تبادل الخبرات بمجال البحوث والدعم الفني، لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا، وتكثيف الدورات التدريبية للكوادر الفنية الأوغندية، مشيرًا إلى سبق تنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية للكوادر الفنية الأوغندية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات للتعاون الفني في أوغندا في عام ٢٠١٠، والتي شملت العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا، وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي في المقاطعات الأوغندية المختلفة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك إنشاء ٧ سدود لحصاد مياه الأمطار بمقاطعات كيبوجا وواكسيو وسيرونوكو وأدجوماني ولياتوندي، والتي توفر للأهالي مصدرًا مستديمًا وقريبًا وآمنًا للمياه العذبة لاستخدامات الشرب والاستخدامات المنزلية ورعي الثروة الحيوانية.

استعرض الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، سبل التعاون بين مصر وأوغندا في مجال مقاومة الحشائش المائية منذ عام ١٩٩٩ بمنحة مصرية ٣٠ مليون دولار خلال المراحل المختلفة، والتي بدأت بإطلاق “المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى” في بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ونهر كاجيرا، والذي انتهت المرحلة الخامسة منه بتطهير بحيرة فيكتوريا، وإنشاء مرسى نهري بمقاطعة كامونجا الأوغندية، بالإضافة لمشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، وساهمت تلك المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بزيادة الإنتاج السمكي وإنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) والسماد العضوي، الأمر الذي انعكس على سد جزء من الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل والحد من انتشار الأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة.

وكان سويلم قد استقبل نظيره الدكتور سام شيبتوريس؛ وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح سويلم أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات، خاصة في المجالات ذات الصلة بتغير المناخ، مشيرًا إلى تطلعه لزيادة مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في المستقبل القريب، خاصة في تبادل الخبرات بمجال البحوث والدعم الفني، لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا، وتكثيف الدورات التدريبية للكوادر الفنية الأوغندية، مشيرًا إلى سبق تنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية للكوادر الفنية الأوغندية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات للتعاون الفني في أوغندا في عام ٢٠١٠، والتي شملت العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا، وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي في المقاطعات الأوغندية المختلفة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك إنشاء ٧ سدود لحصاد مياه الأمطار بمقاطعات كيبوجا وواكسيو وسيرونوكو وأدجوماني ولياتوندي، والتي توفر للأهالي مصدرًا مستديمًا وقريبًا وآمنًا للمياه العذبة لاستخدامات الشرب والاستخدامات المنزلية ورعي الثروة الحيوانية.