أسواق عربية

«الري السودانية»: منسوب نهر النيل عند الخرطوم اقترب من المستوى التاريخي

أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا (17.66) بنحو 44 سم
المال - خاص 7:32 م, السبت, 4 سبتمبر 21 7:32 م, السبت, 4 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم السبت، تجاوز نهر الدندر منسوب الفيضان (13.05)، حيث بلغ 13.56 متر.

ووفقا لـ”سبوتنيك” فقد جاء في تقرير لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية، أن “منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم، سجل 17.23 متر، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا (17.66) بنحو 44 سم”، مشيرة إلى أن محطة شندي سجلت منسوب 18.05 متر، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا (18.44 متر) بنحو 39 سم.

اقرأ أيضا  بورصات الخليج تصعد الاثنين بدعم من الأسهم العالمية

وكشفت اللجنة، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 560 مليون متر مكعب، ليتراجع عن معدل الفيضان (609 أمتار)، فيما سجل إيراد نهر عطبرة 238 مليون متر مكعب، بينما حافظ إيراد النيل الأبيض على استقراره عند 130 مليون متر مكعب.

من جهته، وجه وكيل وزارة الري السودانية، ضو البيت عبد الرحمن منصور، نداءا للمواطنين أعلن خلاله أن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان حيث سجل في السادسة من مساء الجمعة منسوب 13.50 متر، داعيا جميع المواطنين والجهات المختصة عمل كل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

اقرأ أيضا  عمان تطور خدمات تزويد السفن بالوقود.. وبلومبرج: تنافس الإمارات

وتؤكد التقارير الميدانية الواردة من السودان أن فيضان النيل غير المسبوق والذي ضرب البلاد هذا العام بدأ في الانحسار، ورغم الزيادة الكبيرة في منسوب النيل إلا أن خسائر هذا العام تقل كثيرا عن العام الماضي، نظرًا للإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الأسهم الخليجية تتباين الخميس وصعود أسهم الطاقة في السعودية

أيمن عزام 5:14 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

بورصات الخليج تصعد الأربعاء بقيادة «دبي»

أيمن عزام 6:47 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

تراجع معظم مؤشرات الخليج الثلاثاء وصعود البورصة السعودية

أيمن عزام 6:56 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

بورصات الخليج تصعد الاثنين بدعم من الأسهم العالمية

أيمن عزام 6:51 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

عمان تطور خدمات تزويد السفن بالوقود.. وبلومبرج: تنافس الإمارات

المال - خاص 9:33 م, الأحد, 29 أغسطس 21

بورصات الخليج تصعد الأحد بقيادة البورصة السعودية

أيمن عزام 7:30 م, الأحد, 29 أغسطس 21