الري: الانتهاء من إزالة 30 ألف مخالفة تعدٍ على النيل

أحمد صبرىقال حسام الأمام المتحدث باسم وزارة الري إن الوزارة انتهت من إزالة 30 ألف مخالفة تعدٍ على نهر النيل من 50 ألف مخالفة تهدف الوزارة لإزالتها بنهاية العام المقبل .وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على بقناة المحور أن إزالة المخالفات اليوم بالنادي النهري لنادى الزمالك ج

أحمد صبرى

قال حسام الأمام المتحدث باسم وزارة الري إن الوزارة انتهت من إزالة 30 ألف مخالفة تعدٍ على نهر النيل من 50 ألف مخالفة تهدف الوزارة لإزالتها بنهاية العام المقبل .

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90دقيقة على بقناة المحور أن إزالة المخالفات اليوم بالنادي النهري لنادى الزمالك جاءت بعد إنذار لم يتم الاستجابة له.

وأكد أن هناك إنذار فى عام سابق تم إرساله للنادي فى مخالفة سابقة وإزالها النادى وأرسلت الوزارة خطاب شكر للاستجابة .

وطالب الأمام المواطنين بالالتزام بالقانون ووقف التعديات.

وأكد أن القانون الجديد سيغلظ العقوبة على التعديات وقد تصل إلى الحبس