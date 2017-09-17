الري: استعدادات مكثفة لاستقبال السيول

خاصأعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنها هناك استعدادات لموسم السيول. وقالت الوزارة إنها "تتابع بشكل متواصل جميع الأنشطة التى تقوم بها كافة هيئات وقطاعات الوزارة فى هذا الصدد حتى يمكن الاستفادة بشكل كامل من منظومة الحماية ودرء مخاطر السيول".وأضاف "تم الانتهاء من إنشاء 3 معابر أيرلندية عل

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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنها هناك استعدادات لموسم السيول.

وقالت الوزارة إنها “تتابع بشكل متواصل جميع الأنشطة التى تقوم بها كافة هيئات وقطاعات الوزارة فى هذا الصدد حتى يمكن الاستفادة بشكل كامل من منظومة الحماية ودرء مخاطر السيول”.

وأضاف “تم الانتهاء من إنشاء 3 معابر أيرلندية على أودية المحاش الأعلى وأم أحيا والمراخ بمعرفة هيئة الطرق والكبارى ضمن البروتوكول الموقع بينها وبين مصلحة الرى”.

وتابع “تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط أعمال الحماية التى نفذتها أجهزة وزارة الرى بالمحافظة والمعابر الأيرلندية على معبرى المحاش الأعلى وأم أحيا، ولم يتبق إلا أعمال الربط على معبر المراخ”.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة المقاولون العرب سوف تبدأ فى أعمال الدبش الخاصة بالمعبر خلال أسبوع تحت مظلة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل فى ضوء بروتوكول التعاون المشار إليه عاليه .

وأوضحت أنه “لاستكمال أعمال منظومة الحماية بأودية وتير يجرى تنفيذ عدد 2 سد بوادى زلجة بمدينة نويبع بتكلفة حوالى 11 مليون جنيه، وعدد 8 سدود و3 بحيرات و2 حاجز وساتر ، وإعادة تأهيل وصيانة بحيرة وسد بمدن نويبع ودهب وابو رديس وسانت كاترين بإجمالى تكلفة 215 مليون جنيه تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشسروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة”.