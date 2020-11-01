استثمار

الري : اجتماع غد الاثنين لاستكمال مفاوضات سد النهضة

وذلك فى إطار مخرجات اجتماع ٢٧ أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي
مدحت إسماعيل 10:22 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 10:22 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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عُقد اليوم ١ نوفمبر 2020 اجتماع لوزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار مخرجات اجتماع ٢٧ أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.

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وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمّن مصالحها المائية.

وسيتم عقد جلسة غدا بحضور الخبراء فني  وقانوني من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للسادة الوزراء بعد غد الثلاثاء ٣ نوفمبر.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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