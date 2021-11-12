«الري»: إنشاء شبكة محطات ثابتة للرصد بالأقمار الصناعية للوادى والدلتا

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات.



ووجه “عبد العاطى” بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على نهو كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وتساهم الهيئة المصرية العامة للمساحة فى العديد من المشروعات القومية، حيث تقوم حالياً بأعمال الرفع المساحى لمشروع المسار الناقل لمياه مصارف غرب الدلتا حتى محطة الحمام ، ومشروع غرب الدلتا ، ومشروع تنمية جنوب الوادى لإنشاء خرائط كنتورية بمقاييس ١ :٥٠٠٠ / ١ :٢٥٠٠٠ ، وأعمال الرفع المساحى لمشروع توسعة محور ٢٦ يوليو.

وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع ، ومشروع ترسيم الحيازات الزراعية (كارت الفلاح) بالتعاون مع وزارة الزراعة ، حيث تم إعداد قاعدة بينات مكانية لمسطح ٣.٢٠ مليون فدان تقع فى (٦) محافظات كمرحلة أولى (الغربية -بورسعيد-أسيوط – سوهاج – الشرقية – البحيرة) وجار استكمال باقى محافظات الجمهورية.

وفى إطار الحرص على مواكبة أحدث التقنيات العلمية فى مجال الرصد بإستخدام الأقمار الصناعية، فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل بـ (٤٢) محطة ، والتى تتيح الاحداثيات (X,Y) بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم وجار تفعيلها لخدمة القطاع الحكومى والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن هيئة المساحة نفذت سابقاً أعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية – مدينة العلمين الجديدة – مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وشبكة الطرق الجديدة (الدائرى الإقليمى – الدائرى الأوسطى – محور روض الفرج – شبرا بنها الحر) ، ومشروع القطار المكهرب بين العاصمة الإدارية ومدينة السلام ومدينة العاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى الشيخ زايد و٦ أكتوبر.

وفى إطار دور الهيئة بإعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط ومواكبة للتطور التكنولوجى والمعلوماتى فى مجال المساحة .. فقد قامت الهيئة بتحديث هذه المواصفات الفنية بمشاركة نخبة من المختصين من أساتذة الجامعات والقطاع الخاص والجهات المختصة ، وتمت إتاحتها لجميع وزارات وجهات الدولة ، وتعد هذه المواصفات هى المرجعية الأساسية لإنشاء قاعدة البيانات المكانية للدولة.