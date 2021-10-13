استثمار

الري: إزالة 2592 حالة تعد على النيل بفرع رشيد

في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل
مدحت إسماعيل 4:48 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 4:48 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الري أنه تم إزالة مبنى مخالف من خمسة أدوار يقع على النيل مباشرة بمنطقة خلف مفكو بحلوان بمحافظة القاهرة خالي من السكان، ومحرر له قرار إزالة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢١ .. وذلك في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل.

وتمت الإزالة بمعرفة أجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمني بحلوان والمسطحات المائية وحى حلوان، وبدون حدوث أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية.

اقرأ أيضا  ياسمين فؤاد تبحث مع رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان تعزيز التعاون المشترك

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم إزالة ٢٥٩٢ حالة تعد على فرع رشيد حتى الآن ومتبقى ٥٢٨ حالة تعد، كما تم إزالة ٧٣٩ حالة تعد على فرع دمياط حتى الآن ومتبقى حالة واحدة.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

اقرأ أيضا  لغز «ميكروباص الساحل».. لا بلاغات بمفقودين أو آثار لحطام السيارة والجثث

وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ ألف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، وقد تم حتى الآن إزالة ٦١٠٩ حالات بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بالاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول

عصام عميرة 4:23 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

رئيس وزراء المجر يشيد بالطفرة التنموية في مصر ويؤكد تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة

المال - خاص 3:50 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع «سيمنس العالمية»

نادية سلام 1:56 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين وزارتى العدل والتربية والتعليم بشأن بنك المعرفة

صفية حمدي 1:24 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

وزراء البيئة والتخطيط والمالية يجتمعون لبحث آليات التحول الرقمى نحو «الاقتصاد الأخضر»

عصام عميرة 12:03 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

«المشاط» تطالب المؤسسات الدولية بزيادة التمويل للبلدان النامية لاستكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر

السيد فؤاد 11:08 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21