الري: إزالة 2592 حالة تعد على النيل بفرع رشيد

أعلنت وزارة الري أنه تم إزالة مبنى مخالف من خمسة أدوار يقع على النيل مباشرة بمنطقة خلف مفكو بحلوان بمحافظة القاهرة خالي من السكان، ومحرر له قرار إزالة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢١ .. وذلك في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل.

وتمت الإزالة بمعرفة أجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمني بحلوان والمسطحات المائية وحى حلوان، وبدون حدوث أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم إزالة ٢٥٩٢ حالة تعد على فرع رشيد حتى الآن ومتبقى ٥٢٨ حالة تعد، كما تم إزالة ٧٣٩ حالة تعد على فرع دمياط حتى الآن ومتبقى حالة واحدة.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى ١٦٥ ألف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، وقد تم حتى الآن إزالة ٦١٠٩ حالات بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.