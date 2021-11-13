«الري» : إزالة 16352 تعد على نهر النيل والترع والمصارف

تم فى محافظة القاهرة تنفيذ عدد (22) قرار إزالة بمركز التبين على مساحة 2000 متر مربع، وتنفيذ عدد (12) قرار إزالة بناحية أبو النمرس عبارة تعديات متنوعة كافيتريات وأسوار ورسو مخالف وكوبري خرسانى، بالتنسيق مع قوات الأمن.

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، إن الهدف من أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لكل المنتفعين، مشيرًا إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة حوالى 16352حالة تعدّ على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات، فى إطار الحملات الموسَّعة للإزالات. وتم، خلال يوم واحد، إزالة العشرات من المخالفات المتنوعة على مجرى نهر النيل.. حيث تم فى محافظة القاهرة تنفيذ عدد (22) قرار إزالة بمركز التبين على مساحة 2000 متر مربع، وتنفيذ عدد (12) قرار إزالة بناحية أبو النمرس عبارة تعديات متنوعة كافيتريات وأسوار ورسو مخالف وكوبري خرسانى، بالتنسيق مع قوات الأمن.

وفى محافظة أسيوط.. تم تنفيذ عدد (15) قرار إزالة لمبانٍ عبارة عن غرف وأحواش وأسوار بمساحة (1214) مترًا مربعًا بناحية النواورة في مركز البداري بأسيوط، وتم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم استباقًا لحملة الإزالة.

وفى محافظة دمياط.. تم تنفيذ عدد (30) قرار إزالة بقريتي البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن حالات ردم وتعديات متنوعة بمساحة 9165 مترًا مربعًا، وتنفيذ عدد (١٤) قرار إزالة بالأقصر، منها (9) إزالات تمّت بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع.. انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوالٍ تصل إلى 3189 كيلومترًا بمختلف المحافظات، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4570 كيلومترًا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لترع بأطوال 1958 كيلومترًا تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9717 كيلومترًا.

كما تم طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 466 كيلومترًا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال 29 كيلومترًا، وجارٍ العمل في باقى الأطوال.