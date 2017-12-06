الريف المصري: 205 شباب رست عليهم القرعة التكميلية لأراض المغرة

الصاوي أحمدأسفرت القرعة التكميلية على أراضي المليون و٥٠٠ ألف فدان عن فوز 205 شاب يمثل مجموعة من المساهمين في إحدى قطع الأراضي في منطقة المغرة ويبلغ عدد المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 مستفيد واحصل على قطعة أرض بقيمة 238 فدانا، وفقا لنتائج القرعة التي حصلت عليها "المال".وأجرت شركة تنمية الريف المصر

الصاوي أحمد

أسفرت القرعة التكميلية على أراضي المليون و٥٠٠ ألف فدان عن فوز 205 شاب يمثل مجموعة من المساهمين في إحدى قطع الأراضي في منطقة المغرة ويبلغ عدد المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 مستفيد واحصل على قطعة أرض بقيمة 238 فدانا، وفقا لنتائج القرعة التي حصلت عليها “المال”.

وأجرت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، صباح اليوم الأربعاء، قرعة تكميلية على مجموعة من أراضى الطرح الأول لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 61 ألف فدان، بواقع 50 ألف فدان فى منطقة المُغرة مقسمة إلى 209 قطع، و11 ألف فدان فى توشكى مقسمة إلى 46 قطعة.

وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، إن هذه القرعة التكميلية مقصورة على المؤهلين سابقا فى الطرح الأول لهذه المناطق من مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن سبق لهم التقدم والتأهل لخوض قرعة الطرح الأول ولم يحالفهم الحظ، وذلك بهدف منحهم الأولوية للحصول على أراض بالمناطق التى سبق أن تقدموا لها دون طرح كراسات شروط جديدة أو دخول متقدمين جدد لهذه القرعة.

وأضاف حنورة أنه من المقرر منح الفائزين فى هذه القرعة 45 يوماً غير قابلة للمد، لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.