استثمار

«الريف المصري»: 1667 شركة انتفعت من حزمة التيسيرات المالية

لصالح المنتفعين بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان
مدحت إسماعيل 5:30 م, السبت, 5 فبراير 22 5:30 م, السبت, 5 فبراير 22

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أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن ١٦٦٧ شركة من بين الشركات المتعاقدة على أراضى المشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان، قد انتفعت من تطبيق حزمة التيسيرات المالية المتكاملة، التى أعلنت عنها وطبقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مدار الشهور الماضية وحتى الآن.

وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أقرت مؤخرا حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى “الريف المصرى الجديد”، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.

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بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصري الجديد منذ أيام عن تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب.. إذ قرر المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال – فى أى وقت من الأوقات – عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

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كما أوضحت “شركة تنمية الريف المصري الجديد” ضرورة قيام الشركات التى سبق لها إجراء تعديلات على هيكل الشركاء بها، بمراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها – (٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال) – كشرط لازم لقبول الطلب.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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