«الريف المصري»: صيانة طرق ومدقات منطقة المغرة عقب موجة السيول الأخيرة

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تدافع أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمدقات الرئيسية والفرعية بأراضى المشروع فى المغرة، وإعادة تأهيلها فى أعقاب تأثر بعضها من جراء العواصف الجوية وموجة السيول والأمطار الرعدية، التى تعرضت لها المغرة، ضمن مناطق قطاع جنوب مدينة العلمين بالكامل، ومحافظة مطروح على مدار الأسبوع الماضى.

وأصدر عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، قراراً بتكليف عدد من شركات الطرق المتخصصة والوطنية لرفع كفاءة كافة المدقات المتأثرة من عواقب السيول والعواصف الجوية، بما يسهم فى تيسير حركة تنقل المنتفعين بأراضى المشروع القومى فى المغرة، وضمان استمرار مزاولة نشاطهم.

وقامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالدفع بمجموعات عمل ولجان متخصصة، تقوم – منذ الساعات الأولى للتقلبات الجوية – برفع إحداثيات المواقع المتضررة والمدقات المتأثرة بفعل السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها منطقة المغرة.

وتتواصل حالياً عمليات معاينة الشركة لكافة المدقات والطرق الفرعية التى تأثرت بفعل السيول والأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية والمناخية التى واجهت منطقة المغرة مؤخراً، من خلال فرق عمل ولجان تم تشكيلها والدفع بها، تضم خبراء وفنيين من كافة التخصصات والقطاعات المعنية الفنية والتنفيذية، وتباشر عملها بصفة مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة، من أجل الرصد الفورى والدقيق لأية تلفيات أو تغيرات تطرأ على الطرق الرئيسية والفرعية لأراضى المشروع بالمغرة.

كما تقوم “تنمية الريف المصرى الجديد” بمتابعة عمليات التطهير المستمر لـ”مخرات السيول” و”البرابخ” التى أقامتها على جانبى الطريق الرئيسى الأسفلتى بالموقع، لضمان سلامة مرتادى الطريق من منتفعى المشروع القومى وكافة المواطنين، وضمان أعلى كفاءة لجميع الطرق والمدقات التابعة لأراضى “الريف المصرى الجديد” والمشروع القومى 1.5 مليون فدان.