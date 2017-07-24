الريف المصري تُسلم الأراضي لصغار المستثمرين خلال 3 أسابيع

مدحت إسماعيل:تستهدف شركة الريف المصرى القابضة والمسئولة عن مشروع 1.5 مليون فدان، تسليم أراضى لمجموعة من صغار المستثمرين فى غضون 3 أسابيع، ومجموعة أخرى خلال شهر ونصف، وقد طلبت المجموعة الأولى تسلم الأراضى دون «مدقات»، أو عمل تجهيزات نهائية فى الآبار.وقال رئيس الشركة عاطر حنورة فى تصري

مدحت إسماعيل:

تستهدف شركة الريف المصرى القابضة والمسئولة عن مشروع 1.5 مليون فدان، تسليم أراضى لمجموعة من صغار المستثمرين فى غضون 3 أسابيع، ومجموعة أخرى خلال شهر ونصف، وقد طلبت المجموعة الأولى تسلم الأراضى دون «مدقات»، أو عمل تجهيزات نهائية فى الآبار.

وقال رئيس الشركة عاطر حنورة فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنها تجرى حصراً شاملاً للمستبعدين من تسليم الأراضى نتيجة عدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، وذلك لاعادة طرحها مرة أخرى فى المرحلة الثانية للمشروع القومى للزراعة.

وأعلنت شركة الريف المصرى، يوم 14 يوليو الجارى، عن منح الفائزين بأراضى الطرح الأول، لمشروع 1.5 مليون فدان مهلة حتى يوم 19 من نفس الشهر، لتلقى مستندات إنشاء الشركات وسداد الدفعة المقدمة، وتوقيع العقود الخضراء، مطالبة الالتزام بالموعد النهائى، وحال عدم موافاة الشركة بالمستندات المطلوبة، يلغى التخصيص، ويعاد طرح قطعة الأرض فى الطرح المقبل، دون تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أى إجراءات قانونية.

وتوقع حنورة طرح المرحلة الثانية من المشروع فى غضون شهرين من الآن، وقال أن ما يشغل الشركة الآن تسليم المرحلة الأولى لصغارالمستثمرين والشركات الكبرى.

ولفت إلى أن الشركة تنفذ خلال الفترة المقبلة بنية أساسية بقيمة 250 مليون جنيه فى منطقة، لمساحات الأراضى التى تخصص لصغار المستثمرين.

كانت شركة الريف المصرى الجديد أعلنت، فى أكتوبر الماضى، عن طرح أراضى مشروع 1.5 مليون فدان، وبدأت بطرح كراسات شروط عن 500 ألف فدان، ضمن خطة استصلاح 4 ملايين فدان، لزيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الحيز العمرانى، واستيعاب النمو الطبيعى للسكان، بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، ما يسهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان، وتوفير فرص للشباب، وصغار المزارعين، وزيادة الاستثمار والإنتاج المحلى من المحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب.

وتضمن الطرح الأول للأراضى 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألفا فى غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى، على أن تستكمل باقى المساحات بمختلف المناطق الثلاث تباعا، وتحدد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه، لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية، و65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية، و30 ألف جنيه للفدان بدون بنية أساسية، فى منطقة الفرافرة، و25 ألف جنيه بتوشكى، 20 ألف جنيه إلى 18 ألف للفدان فى منطقة المغرة شاملة البئر، مع تخصيص 10% من المساحات التى خصصت للشباب وصغار المزارعين لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعى.

وأشار رئيس شركة الريف المصرى، إلى أن 24 شركة، من المقرر أن تتسلم دراسات جدوى « للريف»، عن مساحات الأراضى التى تستهدف الحصول عليها ونوعية المحاصيل التى تزرع، لافتاً إلى أنه تم منح مدة أسبوعين لاستكمال الأوراق المطلوبة، مضيفاً أن الشركة الفائزة يخصص لها مساحات تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف فدان، ويجب التأكد من استيفائها لدراسات المشروع.

يشار إلى أن عدد الآبار التى حفرت حتى الآن تبلغ 1100 بئر جوفية، بعضها داخل فى أراضى المرحلة الثانية، من المشروع القومى الزراعى.