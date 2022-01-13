نقل وملاحة

«الريف المصري» توفر وسائل نقل ركاب خاصة بأراضي الـ1.5 مليون فدان

لنقل الركاب من المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد" في منطقة المغرة من وإلى أراضي المشروع
مدحت إسماعيل 2:52 م, الخميس, 13 يناير 22 2:52 م, الخميس, 13 يناير 22

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أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان، عن اتفاقها مع جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل والمواصلات، على بدء توفير عدد من سيارات المينى باص (٣٣ راكبا)، من خلال إحدى شركات النقل التابعة للجهاز وللوزارة، وذلك للقيام بنقل الركاب من المنتفعين بأراضي “الريف المصري الجديد” في منطقة المغرة من وإلى أراضي المشروع.

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، تكثيف ومواصلة التعاون المثمر بين الشركة وجهاز تنظيم النقل، بما يخدم المشروع القومي المليون ونصف مليون فدان، وكافة المنتفعين بأراضى “الريف المصرى الجديد”.

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وأوضحت شركة تنمية الريف المصري الجديد – فى بيان صحفى صدر عنها اليوم – أن رحلات نقل ركاب “الريف المصري الجديد” من وإلى أراضيهم داخل المشروع القومي بدأت تتم بالفعل من خلال رحلتين منتظمتين يومياً، من منطقة المغرة إلى مدينة الحمام والعكس.. على أن تكون رحلة الذهاب فى تمام الساعة التاسعة صباحاً من منطقة المغرة إلى مدينة الحمام، بينما تكون رحلة العودة فى تمام الساعة الثانية ظهراً، من مدينة الحمام إلى منطقة المغرة.

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وأضاف البيان أن هذا يتم بالإضافة إلى إقامة رحلتين منتظمتين أسبوعيا، من مدينة بنها إلى منطقة المغرة والعكس.. بحيث تكون رحلة الذهاب بناء على رغبة جموع المنتفعين فى تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، من مدينة بنها إلى منطقة المغرة..

فى حين تكون رحلة العودة، فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد من كل أسبوع، من منطقة المغرة إلى مدينة بنها.

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ومن المقرر أن تعلن شركة تنمية الريف المصرى الجديد قريباً عن برنامج رحلات نقل الركاب المخصصة لأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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