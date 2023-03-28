«الريف المصري» توفر السلع الغذائية لمنتفعي الـ1.5 مليون فدان بأسعار مخفضة

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد قيام منافذ بيع السلع الغذائية، التى أقامتها الشركة بمنطقتي المغرة وغرب المنيا، بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضى المشروع على مدار شهر رمضان المبارك وطوال العام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الريف المصري أن تلك السلع بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تقل عن السوق، مؤكداً قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها خلال شهر رمضان.

ويشار أن شركة الريف المصري هي المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وتهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه.

وجاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها اللواء عمرو عبد الوهاب لمنطقتى المغرة وغرب المنيا وتفقده لمنافذ بيع المنتجات الغذائية التابعة للشركة هناك.

شركة تنمية الريف المصري الجديد توزع السلع الغذائية بمنافذ لمغرة والمنيا

وشدد اللواء عمرو خلال لقائه بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضى المشروع على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية، بما يلبى احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

كما شدد خلال اجتماعه بالمسئولين عن إدارة منافذ بيع السلع الغذائية على مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة.

وذلك فى إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد فى تفعيل الدور الاجتماعى الذى تضطلع به، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية فى حصول عملاء الشركة والمشروع على كافة إحتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية فى محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ1.5 مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار.

وثمن اللواء عمرو عبد الوهاب التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى أثمر عن توفيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ “منافذ الريف المصري الجديد”، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التى تطرحها بها الوزارة فى الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمى والإجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.