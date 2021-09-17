استثمار

«الريف المصري» تنفذ تسوية للطرق والمدقات بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان

مع سرعة الاستجابة لأي طلبات واقتراحات من المنتفعين
مدحت إسماعيل 5:52 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 5:52 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن استمرار قيامها بأعمال المتابعة وتطهير وتسوية مختلف الطرق والمدقات فى منطقة المغرة بمشروع الـ ١،٥ مليون فدان، مع سرعة الاستجابة لأي طلبات واقتراحات من المنتفعين، وإجراء صيانة دورية للطرق والمدقات المؤدية إلى أراضيهم.

وأكدت الشركة، في بيان لها، استمرارها فى تلقى جميع الطلبات المقدمة من منتفعى المشروع للاستفادة بحزمة التيسيرات التى أقرتها الشركة مؤخراً، وذلك حتى يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

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وطالبت الشركة جميع المنتفعين بأراضى المشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان، ممن لم يقوموا حتى الآن، بالإستفادة من تيسيرات السداد الجديدة، سرعة التوجه لمقر الشركة من أجل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وذلك قبل إنتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات، والتى تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الجارى.

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى “الريف المصرى الجديد”، مع منحهم مهلة إضافية استمرت ٣ أشهر للاستفادة بهذه التيسيرات، تنتهى فى ٣٠ سبتمبر الجارى.

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وأهابت شركة تنمية الريف المصرى الجديد بجميع شركات صغار المزارعين والشباب، من المنتفعين بأراضى المشروع والراغبين فى الاستفادة من هذا القرار وهذه التيسيرات، سرعة تقديم طلبات الدخول او الخروج، واستيفاء جميع الشروط القانونية والمالية، وذلك حتى تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، مؤكدة أنه لن يتم قبول أى طلب أو إجراء بعد انتهاء المهلة المشار إليها.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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