الريف المصري تكشف حجم التعديات على أراضي مشروع المليون و500 فدان

- حنورة: 40 ألف فدان حجم وضع اليد في المنيا لـ 6 شركات الصاوي أحمد:أكد المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد أن شركته قامت بسحب ٤٠ألف فدان في منطقة المغرة من أراضي وضع اليد غير المنزرعة في المنطقة التي شملها الطرح الأول ضمن مشروع المليون و500 الف فدان التي تم توزيعها وال

– حنورة: 40 ألف فدان حجم وضع اليد في المنيا لـ 6 شركات





الصاوي أحمد:

أكد المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد أن شركته قامت بسحب ٤٠ألف فدان في منطقة المغرة من أراضي وضع اليد غير المنزرعة في المنطقة التي شملها الطرح الأول ضمن مشروع المليون و500 الف فدان التي تم توزيعها والبالغة ٥٠٠ألف فدان خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف حنورة في تصريحات لبرنامج “على مسؤليتي” مع أحمد موسى مساء الأحد، أنه بعد تأسيس الشركة في عام 2015 آلت إليها من وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية بما فيها من تعديات وقامت الشركة بإختيار مناطق الطرح الأول في مواقع بعيدة عن التعديات.

وأكد حنورة أن منطقة غرب-غرب المنيا يوجد بها أيضا إشغالات من 6 شركات زراعية على مساحة 40 ألف فدان ضمن أراضي منطقة الطرح الأول.

واعتبر حنورة أن من أهم شروط تقنين أوضاع المزارعين الجادين هي أن تكون تاريخ الزراعة سابقة عن تاريخ تأسيس شركة الريف المصري في 2015 وأيضا ان يكون التقنين للمساحة المزروعة فقط.

وأوضح حنورة أن شركته بدأت بحصر التعديات على أراضي الدولة ضمن مشروع المليون و500 الف فدان في المغرة والمنيا منذ حوالي الشهر بالاستعانة بهيئة المساحة العسكرية ووزارة الزراعة وغيرها وتم حصر التعديات وسحب الأراضي من المخالفين.

وكشف حنورة أنه سيتم تقنين أوضاع المزارعين الجادين فقط بعد توفيق الأوضاع فنيا مع وزارتي الزراعة والري قبل أن يتم الحصول علي التقنين الٱداري مع الشركة.

وأكد حنورة أن المساحة المنزرعة في منطقة المغرة في الطرح الأول لا تتجاوز 14 الف فدان فقط وسيتم توفيق أوضاعها مع الشركة .





وعدد حنورة حالات التعدي على أراضي الدولة التي تقوم بها الشركات والافراد التي تم ملاحظتها ومنها أن تقوم الشركة المخالفة بوضع لافتة أو يافطة فقط علي أحدي المساحات ثم تقوم بتقسيمها وبيعها للمواطنين وأيضا أن تقوم الشركة المخالفة بزراعة الأرض ظاهريا فقط حيث يكون البعد بين الشجرة والاخري ٢٠٠متر ،وأيضا قيام الأهالي بشراء الاراضي من الاعراب والبدو وأخيراً أن يقوم المزارع بإستصلاح 200 فدان فقط من المساحة التي يضع يده عليها البالغة 1000 فدان علي سبيل المثال.