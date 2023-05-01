«الريف المصري»: تغطية أكثر من 55 ألف فدان بشبكة كهرباء الجهد المتوسط

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن الانتهاء من تغطية مساحات أراض تزيد على 55 ألف فدان بشبكة كهرباء الجهد المتوسط، وذلك من بين أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة غرب المنيا.

وأشارت شركة الريف المصري الجديد فى بيان صدر عنها اليوم إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن المرحلة الأولى من المراحل الأربع الخاصة بإرساء ومد شبكات الكهرباء داخل أراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة غرب المنيا.

بعض أعمال «الريف المصري الجديد»

مشروع المليون ونصف مليون فدان

ووجه اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بتكثيف أعمال المرحلة الأولى من التغذية الكهربائية بمنطقة غرب غرب المنيا، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضى المنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان بغرب غرب المنيا.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن العمل يسير حالياً على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة غرب غرب المنيا، ضمن أعمال المرحلة الأولى من إدخال الكهرباء للمنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسى الأسفلتي بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب المئات من أبراج الكهرباء.

وأشار رئيس مجلس إدارة “الريف المصرى الجديد” إلى أنه قد تم إمداد الموقع بأحدث خلاطات الصبات الأسمنتية، ومضاعفة أعداد القوى العاملة بالموقع، ما بين مهندسين وعمال وفنيين ومتخصصين، ما من شأنه أن يسهم فى مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة.

وجاء ذلك من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة المنفذة، بالتنسيق والمتابعة من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد.