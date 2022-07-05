"الريف المصري" تطلق مبادرتين جديدتين

أعلنت شركة الريف المصري الجديد اطلاق مبادرتين جديدتين.

المبادرة الأولى لتوفير الجبس الزراعي بسعر مناسب بالتعاون مع الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لجهاز تحسيم الاراضي بوزارة الزراعية متوسط 352 جنيها للطن ومتوسط حمولة السيارة 90 إلي 95 طنا .

وأكد تقرير صادر عن شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان عن توفير الجبس الزراعي بالسعر المدعم للمنتفعين بالمشروع في منطقتي المغرة وغرب المنيا .

وأضاف التقرير ان يمكن للراغبين من تسجيل اسماءهم عبر الاتصال بالخط الساخن الشركة 16809 .

وفي سياق متصل أطلقت الشركة مبادرة جديدة أخرى لتنمية مشروعات الإنتاج الحيواني، بمساهمة بنسبة 50% من تكلفة المشروع ورءوس الماشية طبقا لتقرير سابق عن الشركة .

وأعلن الدكتور عمرو عبد الوهاب،رئيس شركة الريف المصري في وقت سابق، أن المبادرة تستهدف صغار المربين لزيادة قطاع الماشية والاقتراب من الاكتفاء الذاتي من اللحوم .