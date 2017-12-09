الريف المصري تطرح 45 ألف فدان قبل نهاية ديسمبر

عاطر حنورة أسبوع لسحب الكراسات.. وتلقى الطلبات خلال شهرمدحت إسماعيلأعلن عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة قررت إطلاق الطرح الثانى من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي.وأوضح حنورة، على هامش مراسم إجراء القرعة التك

عاطر حنورة أسبوع لسحب الكراسات.. وتلقى الطلبات خلال شهر

مدحت إسماعيل

أعلن عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة قررت إطلاق الطرح الثانى من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي.

وأوضح حنورة، على هامش مراسم إجراء القرعة التكميلية التى تمت على مجموعة من أراضى الطرح الأول، أن الشركة انتهت بالفعل من تجهيز قطع أراض تبلغ مساحاتها 45 ألف فدان ليبدأ من خلالها الطرح الثانى بمنطقة غرب المنيا، وذلك بموجب كراسات شروط جديدة سوف يتم طرحها بعدد من فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات، وليتم سحبها من جانب الراغبين فى القرعة على مدار أسبوع، على أن يقوموا بتقديم طلبات المشاركة فى قرعة الطرح الثانى والمستندات اللازمة لذلك بمقر شركة تنمية الريف المصرى الجديد خلال شهر من انتهاء طرح الكراسات، تليه عملية إجراء القرعة.

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أجرت قرعة تكميلية على مجموعة من أراضى الطرح الأول لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 61 ألف فدان بمنطقتى المُغرة وتوشكى، فازت فيها 209 مجموعات بأراضى المغرة و46 مجموعة بأراضى توشكى، وهى مجموعات جميعها من بين المؤهلين سابقاً فى الطرح الأول لهذه المناطق من صغار المزارعين والشباب، ممن سبق لهم التقدم والتأهل لخوض قرعة الطرح الأول ولم يحالفهم الحظ.

وأكد عاطر حنورة أن هذه القرعة التكميلية اقتصرت على المؤهلين سابقاً فى الطرح الأول لهذه المناطق من مجموعات صغار المزارعين والشباب، وذلك بهدف منحهم الأولوية للحصول على أراض بالمناطق التى سبق أن تقدموا لها، دون طرح كراسات شروط جديدة أو دخول متقدمين جدد لهذه القرعة.