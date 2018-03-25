الريف المصري تطرح 30 ألف فدان في الفرافرة للشباب بدون قرعة

الصاوي أحمددعت شركة الريف المصرى، الشركات المشكلة من مجموعات صغار المزراعين والشباب وصغار المستثمرين للتقدم بطلبات تخصيص قطع أراضى للتملك بمساحات مختلفة تبدأ من 700 فدان إلى 1500 فدان، بمنطقة الفرافرة وذلك بأسبقية الحجز بدون قرعة للشباب غير الفائزين في الطرح الأول للمشروع.واعلنت شركة

الصاوي أحمد

دعت شركة الريف المصرى، الشركات المشكلة من مجموعات صغار المزراعين والشباب وصغار المستثمرين للتقدم بطلبات تخصيص قطع أراضى للتملك بمساحات مختلفة تبدأ من 700 فدان إلى 1500 فدان، بمنطقة الفرافرة وذلك بأسبقية الحجز بدون قرعة للشباب غير الفائزين في الطرح الأول للمشروع.

واعلنت شركة الريف المصري، اليوم الأحد، عن تلقي طلبات الحصول على قطعة أراضي للشباب وصغار المزراعين في الطرح الأول بإجمالي مساحة 30 ألف فدان، وذلك بأسبقية الحجز بدون قرعة.

وسبق أن طرحت شركة الريف المصري 43 ألف فدان ضمن المرحلة الثانية على الشباب وصغار المزراعين في منطقة غرب المنيا قبل فترة، وهي تعتبر أول مرحلة في الطرح الثاني.

وأعلن مجلس إدارة شركة الريف المصرى، المسئول عن المشروع الرئاسى لاستصلاح واستزراع الـ 1.5 مليون فدان، طرح المرحلة الثانية من المشروع لصغار المزارعين وشباب الخريجين فى الفرافرة القديمة حسب أسبقية الحجر وبدون قرعة.

وينشر”المال” تفاصيل الطرح الثانى من مشروع الـ1.5 مليون فدان، وكيفية الحجر، والأراضى المطروحة والأسعار، حيث يشمل الطرح أراضى كاملة التجهيز بمساحات 700 إلى 1500 فدان بإجمالى 30 ألف فدان، ما يقرب من 25 قطعة، اعتبار من غد الاثنين، حتى 15 مايو المقبل.

الأراضى المطروحة مجهزة ومزودة بالآبار والطلمبات والمولدات ونظم الرى، تكون الأولوية فى الحصول على الأراضى المطروحة لمجموعات صغار المزراعين والشباب من المستوفين الشروط التخصيص ولم يفز فى قرعة الطرح الأول.

يمكن لصغار المستثمرين التقدم لطلب التخصيص بذات الشروط تكوين الشركة ورأس المال.

وناشدت شركة الريف المصرى صغار المزراعين والشباب سرعة تكوين شركات من أعضاء المجموعة الراغبة برأسمال 7 ملايين جنيه كحد أدنى ترفع بعد التخصيص لتصل إلى 20 % من قيمة الأرض واستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية بإيداع رأس مال شركة الإدارة.

ومن ضمن الشروط انضام أكثر من مجموعة من بين مجموعات صغار المزراعين والشباب الذين سبق لها التأهل فى قطعة أرض واحدة، على أن يتم تأسيس شركة من المجموعات المشاركة تتولى إجراءات التعامل والتعاقد مع شركة الريف المصرى الجديدة، التقدم للشركة بالمستندات المذكورة، وبعقد تأسيس الشركة لاستلام أمر الدفع 5% دفعة مقدمة، واختيار موقع الأرض وفقا للشروط الواردة بكتيب مواصفات الأراضى، بالإضافة إلى سداد 10% دفعة التسليم، واستلام الأرض خلال شهر واحد من تاريخ إتمام التعاقد، والتخصيص بأولوية التقدم وسداد الـ5% دفعة مقدمة.

وعن السعر وطريقة السداد أوضحت شركة الريف المصرى الجديد، أن الأسعار تختلف حسب مساحة كل قطعة وتجهيزها، السداد 5% دفعة مقدمة ، 10% عند الاستلام، فترة سماح سنتين، بالإضافة إلى تقسيط ثمن الأرض على ست سنوات بفائدة متناقصة 7.5%، ويكمن الحصول على كتيب بيانات ومساحات وتجهيزات وأسعار قطع الأراضى بمقر الشركة مقابل سداد 150 جنيه لصغار المزراعين والشباب، اعتبارا من الاثنين الموافق 26-3-2018 وحتى الثلاثاء 15 مايو، و600 جنيه لصغار المستثمرين اعتبار من الاثنين الموافق 2 أبريل حتى الثلاثاء 15 مايو المقبل.