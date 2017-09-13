الريف المصري تطرح قرعة تكميلية للخاسرين في الطرح الأول

الصاوي أحمدأعلنت شركة الريف المصري الجديد عن طرح قرعة تكميلية للخاسرين في قرعة الطرح الأول، وذلك في مناطق المغرة والفرافرة بواقع 40 ألف فدان في المنطقة الأولى و10 آلاف فدان الثانية ضمن مشروع المليون و500 ألف فدان.وأكد مصدر مسئول بالشركة لـ"المال" أن آليات الطرح ستتم عبر الاختيار بواسطة القرعة ال

الصاوي أحمد

أعلنت شركة الريف المصري الجديد عن طرح قرعة تكميلية للخاسرين في قرعة الطرح الأول، وذلك في مناطق المغرة والفرافرة بواقع 40 ألف فدان في المنطقة الأولى و10 آلاف فدان الثانية ضمن مشروع المليون و500 ألف فدان.

وأكد مصدر مسئول بالشركة لـ”المال” أن آليات الطرح ستتم عبر الاختيار بواسطة القرعة العلنية من الخاسرين في القرعة السابقة، بنفس إجراءات العمل عبر شروط القرعة السابقة التي تم فيها ترسية ٥٠٠ ألف فدان على المستثمرين والشباب في عدة مناطق منذ عدة شهور.

وأوضح المصدر أنه سيتم أيضا بجانب ذلك طرح 70 ألف فدان كطرح جديد بكراسة شروط جديدة بمنطقة غرب – غرب المنيا، وذلك متاح للجميع وليس الخاسرين فقط.