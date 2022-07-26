«الريف المصري»: تزويد منطقة غرب المنيا بـ400 برج كهرباء

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تكثيف أعمال مد وتغذية أراضي المنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان في منطقة غرب المنيا بالكهرباء بدءا من الأسبوع الجاري.

ووجه اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بتكثيف أعمال المرحلة الأولى من التغذية الكهربائية بمنطقة غرب المنيا، وذلك على مساحة 285 ألف فدان.

وأوضح أن العمل يسير حالياً على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز أعمال مد شبكات الكهرباء بمنطقة غرب غرب المنيا، إذ تم – حتى الآن – إنجاز 30% من أعمال تزويد الطريق الرئيسي، الأسفلتي بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب 400 برج كهرباء، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من إدخال الكهرباء للمنطقة بالكامل.

وأشار “الريف المصري الجديد” إلى أنه تقرر إمداد الموقع بأحدث خلاطات الصبات الأسمنتية، والتى بدأت العمل بالفعل هذا الأسبوع، مع زيادة أعداد القوى العاملة بالموقع، لتصبح 100 فرد ما بين مهندسين وعمال وفنيين ومتخصصين.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة المنفذة، بالتنسيق والمتابعة من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أنه قد تقرر إنهاء أعمال إدخال الكهرباء للمنطقة بنهاية شهر ديسمبر 2022، وذلك تنفيذاً للقرار الذي اتخذته قيادة شركة تنمية الريف المصري الجديد، بالتنسيق مع الجهة المنفذة لأعمال مد شبكات الكهرباء، بضغط البرنامج الزمنى لإتمام ذلك من ١٨ شهراً – مثلما كان مقررا له – ليصبح ١٠ أشهر فقط.

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد وقعت مؤخراً عقد اتفاق مع «مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية»، يهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مد وتنفيذ شبكات الكهرباء للأراضي المملوكة لشركة تنمية الريف المصري الجديد بمنطقة غرب المنيا، ضمن خطة الشركة نحو ربط أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان بالشبكة القومية للكهرباء.

ويتم وفق هذا التعاقد، تنفيذ المرحلة الأولى من تغذية أراضى الـ ١.٥ مليون فدان بغرب المنيا على مساحة ٢٨٥ ألف فدان، وفق أحدث وأسرع الآليات والتقنيات الممكنة، وبأفضل قيمة سعرية، بما يخدم المشروع القومي ويأتي في صالح المنتفعين، بينما تقوم “الريف المصرى الجديد” كذلك حالياً بالإعداد لتنفيذ باقي المراحل تباعاً، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمكاتب الاستشارية، نحو سرعة استكمال وتنفيذ جميع الشبكات الداخلية لأراضي المشروع.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن شركة تنمية الريف الجديد تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابي الذي تقره الدولة وتعمل به حاليًا، والذي يسعى إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضي قدمًا لاقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة فى معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح مشهود، يشيد به الجميع إقليمياً وعالمياً، ويرسم واحداً من أهم ملامح ودعائم “الجمهورية الجديدة”.