الريف المصري تحدد شروط التقدم لأراضي المغرة بدون قرعة

- الشركة تتلقى الطلبات للشباب وصغار المزارعين حتى منتصف مارس الصاوي أحمد كشفت مصادر مسئولة بشركة الريف المصري، عن تخصيص قطع أراضٍ بدون قرعة بمساحة 230 فدانًا بمنطقة المغرة، تكون قاصرة فقط على مجموعات صغار المزارعين والشباب المؤهلين من الطرح…

– الشركة تتلقى الطلبات للشباب وصغار المزارعين حتى منتصف مارس





الصاوي أحمد

كشفت مصادر مسئولة بشركة الريف المصري، عن تخصيص قطع أراضٍ بدون قرعة بمساحة 230 فدانًا بمنطقة المغرة، تكون قاصرة فقط على مجموعات صغار المزارعين والشباب المؤهلين من الطرح الأول، ولم يفوزوا في قرعتي الطرح الأول والتكميلي، وأخر موعد للتقديم منتصف مارس المقبل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ”المال”، أن شروط التخصيص أن تكون الأرض المطروحة بدون بئر جوفي مع منح مهلة خاصة إضافية لقيام المنتفعين بحفر البئر، وسرعة تكوين شركات من أعضاء المجموعة الراغبة برأسمال 25% من قيمة الأرض، واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية بإيداع رأسمال شركة الإدارة.

ولفتت المصادر إلى أن من بين الشروط الأخرى التقدم لشركة تنمية الريف المصري بالمستندات السابقة، وبعقد تأسيس الشركة لإستلام أمر الدفع 5% دفعة مقدمة، والحضور للشركة بإيصال السداد لإختيار موقع الأرض وإستلام خطاب التخصيص، ومنح مهلة 6 أشهر لحفر البئر الجوفي طبقاً لمواصفات وزارة الموارد المائية والري وترخيص البئر، والتقدم للشركة لسداد دفعة التسليم وإستلام عقد التخصيص.

وأوضحت المصادر أن سعر الفدان في الأرض -230 فدانًا – بدون بئر جوفي 19200 جنيه، على أن يتم سداد 5% دفعة مقدمة، وأخرى دفعة استلام، والباقي على 8 سنوات ونصف بفائدة 5% سنويًا، منها فترة سماح سنتين ونصف ويتم سداد الباقي 90% على 6 سنوات بأقساط نصف سنوية محملة بالفوائد، ويكون التخصيص بأولوية سداد الـ5 % دفعة مقدمة، وأخر موعد للتخصيص بهذه الشروط 15 مارس المقبل.