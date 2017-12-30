الريف المصري الجديد تعلن عن مواعيد طرح أراضي جديدة في المنيا

الصاوي أحمد:دعت شركة الريف المصري الجديد المسئولة عن إدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان، عبر اعلان منشور في الصحف الصادرة اليوم الاحد، صغار المزارعين والشباب لسحب كراسات المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن طرح 43 ألف فدان مقسمة لـ180 قطعة بمنقطة غرب المنيا.وقالت الشركة إن سحب كراسات الشر

الصاوي أحمد:

دعت شركة الريف المصري الجديد المسئولة عن إدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان، عبر اعلان منشور في الصحف الصادرة اليوم الاحد، صغار المزارعين والشباب لسحب كراسات المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن طرح 43 ألف فدان مقسمة لـ180 قطعة بمنقطة غرب المنيا.





وقالت الشركة إن سحب كراسات الشروط يبدأ في 8 يناير المقبل حتى 14 من نفس الشهر في فروع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر والجيزة والإسكندرية وقنا والمنيا والمنيا الجديدة وبني سويف وأسيوط، على أن يكون سعر الكراسة 10 آلاف جنيه، وتجرى قرعة علنية للطلبات المستوفاة للشروط.