«الريف المصري» : استمرار العمل بتيسيرات السداد لمنتفعي الـ1.5 مليون فدان حتى يونيو المقبل

عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقراراً منه بعدم الرغبة فى الاستفادة من هذه التيسيرات

أعلن اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، استمرار العمل بأحكام تيسيرات السداد على العملاء المنتفعين بأراضى “الريف المصرى الجديد”، وذلك حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 30 يونيو من العام الحالي.

وأشار إلى قرار شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة قيام جميع المنتفعين ممن سبق لهم التعاقد بكافة المناطق التى تقع تحت ولايتها، فيما عدا منطقة المغرة، والذين يرغبون فى الاستفادة المشار إليها عاليه، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية قبل الميعاد المشار إليه (30- 6- 2022).

وأكدت الشركة أنه لن يتم قبول أي طلب أو إجراء بعد انتهاء هذه المدة المُشار إليها.

وأوضحت أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقرارًا منه بعدم الرغبة فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسري بشأنه الأحكام والشروط الواردة فى العقد المُبرم معه.