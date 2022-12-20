«الريف المصري»: إتمام 74 كيلو مترا من شبكة كهرباء الجهد المتوسط غرب المنيا

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، الانتهاء من تنفيذ 74 كيلو مترًا من شبكة كهرباء الجهد المتوسط، بما يغطي أكثر من 40 ألف فدان من أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة غرب المنيا.

يذكر أن شركة الريف المصري هي المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصرى الجديد، فى بيان صادر عن الشركة اليوم، أن ما تم تنفيذه وإتمامه بالكامل يمثل أكثر من 70% من أعمال المرحلة الأولى.

وذلك ضمن المراحل الأربعة الخاصة بإرساء ومد شبكات الكهرباء داخل أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان فى وتزويد المنطقة بمئات الأبراج الكهربائية حتى الآن.

حيث وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بتكثيف أعمال المرحلة الأولى من التغذية الكهربائية بمنطقة غرب المنيا.

بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضى المنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن العمل يسير حالياً على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بالمنطقة.

وأضاف أن ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من إدخال الكهرباء للمنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسى الأسفلتي بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب المئات من أبراج الكهرباء.

وأشار إلى إتمام إمداد الموقع بأحدث خلاطات الصبات الأسمنتية، ومضاعفة أعداد القوى العاملة بالموقع، ما بين مهندسين وعمال وفنيين ومتخصصين.

حيث يسهم ذلك فى مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل.

ولفت إلى أن ذلك وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة المنفذة، بالتنسيق والمتابعة من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد.

مشروع الريف المصري الجديد لتغذية 1.5 مليون فدان

الريف المصري

ووقعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد مؤخراً عقد اتفاق مع «مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية»، للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مد وتنفيذ شبكات الكهرباء.

وذلك للأراضي المملوكة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بمنطقة غرب المنيا، ضمن خطة الشركة نحو ربط أراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان بالشبكة القومية للكهرباء.

ويتم وفق هذا التعاقد، تنفيذ المرحلة الأولى من تغذية أراضى الـ 1.5 مليون فدان غرب المنيا على مساحة 285 ألف فدان، وفق أحدث وأسرع الآليات والتقنيات الممكنة، وبأفضل قيمة سعرية، بما يخدم المشروع القومى ويأتي في صالح المنتفعين.

بينما تقوم “الريف المصرى الجديد” حالياً بالإعداد لتنفيذ باقى المراحل تباعاً، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمكاتب الاستشارية، نحو سرعة استكمال وتنفيذ جميع الشبكات الداخلية لأراضي المشروع.

وقد أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة.

بالإضافة إلى استغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن شركة تنمية الريف الجديد تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابى الذي تقره الدولة وتعمل به حاليًا.

حيث تسعى الدولة إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضى قدمًا لاقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة فى معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بنجاح مشهود… يشيد به الجميع إقليمياً وعالمياً، ويرسم واحداً من أهم ملامح ودعائم “الجمهورية الجديدة”.