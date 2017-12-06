الريف المصرى: قرعة تكميلية على 61 ألف فدان بتوشكى والمُغرة

حنورة: لجان مختصة بالتسعير وتحملنا الجزء الأكبر من تكلفة التجهيزات الناتجة عن التعويمالمال ـ خاصتجرى شركة تنمية الريف المصرى الجديد، صباح اليوم الأربعاء، قرعة تكميلية على مجموعة من أراضى الطرح الأول لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 61 ألف فدان، بواقع 50 ألف فدان فى م

حنورة: لجان مختصة بالتسعير وتحملنا الجزء الأكبر من تكلفة التجهيزات الناتجة عن التعويم

المال ـ خاص

تجرى شركة تنمية الريف المصرى الجديد، صباح اليوم الأربعاء، قرعة تكميلية على مجموعة من أراضى الطرح الأول لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 61 ألف فدان، بواقع 50 ألف فدان فى منطقة المُغرة مقسمةً إلى 209 قطع، و11 ألف فدان فى توشكى مقسمةً إلى 46 قطعة.

قال عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، إن هذه القرعة التكميلية مقصورة على المؤهلين سابقاً فى الطرح الأول لهذه المناطق من مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن سبق لهم التقدم والتأهل لخوض قرعة الطرح الأول ولم يحالفهم الحظ، وذلك بهدف منحهم الأولوية للحصول على أراض بالمناطق التى سبق أن تقدموا لها دون طرح كراسات شروط جديدة أو دخول متقدمين جدد لهذه القرعة.

وأضاف حنورة أنه من المقرر منح الفائزين فى هذه القرعة 45 يوماً غير قابلة للمد، لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.

وحول موقف منطقة الفرافرة من القرعة التكميلية، أكد عاطر حنورة أنه من المقرر أن يتم إجراء قرعة تكميلية أخرى تقتصر على من سبق لهم التأهل فى قرعة الطرح الأول لمنطقة الفرافرة ولم يحالفهم الحظ، وذلك فور تجهيز أراض جديدة تصلح للطرح فى الفرافرة، وهو ما من المتوقع له أن يتم قريباً، حيث يتم حالياً حصر بعض المساحات الجديدة القابلة للطرح فى الفرافرة، من أجل البدء فى سرعة تجهيزها فنياً بهدف الطرح فى أقرب وقت ممكن.

ورداً على استفسارات بشأن الزيادة الطفيفة بسعر الفدان فى هذه القرعة التكميلية، أوضح حنورة أن هذه الأسعار تم تحديدها من قِبَل لجان مُشكَّلَة من أكثر من جهة مختصة بالتسعير طبقاً للقوانين، لافتاً إلى أن عملية تعويم الجنيه المصرى وتحرير سعر الصرف كان لها تأثير كبير على أسعار العديد من التجهيزات الخاصة بالأراضى المطروحة، غير أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد، حرصت على تحمل الجانب الأكبر من فروق التكلفة الناتجة عن تحرير سعر الصرف، لتتم إضافة زيادة محدودة على سعر الفدان فى هذه القرعة التكميلية وفقاً لارتفاع التكلفة وتغير قيمة الجنيه، ليصبح الفدان فى منطقة المُغرة بـ 20 ألفاً و900 جنيه، وثمن الفدان فى توشكى 26 ألفاً و250 جنيها.

وقد توافد ممثلو مجموعات صغار المزارعين والشباب إلى استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر بالقاهرة – محل إجراء القرعة – منذ الصباح الباكر، حيث شارك المفوضون عن المجموعات المتقدمة فى إجراءات القرعة، بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، ومندوبى بنك التعمير والإسكان، وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى والأجهزة الرقابية، وسط حضور كبير من المتقدمين وأسرهم.