استثمار

«الريف المصرى» تنفق 3.6 مليار جنيه على البنية التحتية لأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان

الشركة تعمل حاليًّا وفق خطة تنموية متكاملة، ونهج يعتمد بالأساس على إتمام كل أعمال البنية التحتية اللازمة لأية أرض من أراضى المشروع، قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين.
مدحت إسماعيل 6:00 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 6:00 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن الشركة قامت بإنفاق 3.6 مليار جنيه، خلال الشهور الأخيرة، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان، بما يشمل أعمال حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات، وذلك من منطلق مساهمة “شركة تنمية الريف المصرى الجديد” فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كل أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

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وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن الشركة تعمل حاليًّا وفق خطة تنموية متكاملة، ونهج يعتمد بالأساس على إتمام كل أعمال البنية التحتية اللازمة لأية أرض من أراضى المشروع، قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين.

وذلك من منطلق سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين من أجل سرعة قيامهم بتنفيذ مشروعاتهم وخططهم التنموية، وبما يمكن كذلك الشركة من تحقيق التنمية المستدامة التى تأتى فى مقدمة أولوياتها وأهدافها الرئيسية، ومضاعفة إسهامها فى تنفيذ مستهدفات الدولة نحو الاهتمام بتوفير وتطوير البنية التحتية اللازمة لكل المشروعات القومية، فى إطار خطة مصر التنموية 2030.

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وأضاف رئيس “تنمية الريف المصرى الجديد” أن الشركة تقوم حاليًّا بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كل من المغرة وغرب غرب المنيا،

بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة عدد من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه بسعر التكلفة خدمة للمنتفعين.

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كما أشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أنه جارٍ حاليًّا عمل منظومة رقمية متكاملة للتعامل مع المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، من شأنها تدعيم التواصل مع مختلف عملاء “الريف المصرى الجديد” وتيسير تقديم كل الخدمات لهم فى أفضل وأسرع صورة ممكنة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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