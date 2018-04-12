الريف المصرى تنتهي من قرعة علنية لمساحة 43 ألف فدان بالمنيا

المال- خاص

أجرت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، صباح اليوم ، قرعة علنية على مجموعة من أراضى الطرح الثانى لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 43 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا مخصصة لصغار المزارعين والشباب.



وأكد عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن هذه القرعة مقصورة على مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن قاموا بشراء كراسات الطرح الثانى وتقدموا بطلب الحصول على أراضى منطقة غرب غرب المنيا.



وأضاف حنورة – فى تصريح له اليوم- أنه من المقرر أن يتم منح الفائزين فى هذه القرعة التكميلية 45 يوماً كحد أقصى منذ تاريخ إجراء القرعة لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.

ولفت عاطر حنورة إلى أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد نجحت بالفعل فى تجهيز وتوفير أراضى مزودة بالآبار لجميع المتقدمين لخوض قرعة اليوم العلنية للطرح الثانى بأراضى غرب غرب المنيا، مشيراً إلى أن قرار الشركة بتنويع مساحات ونوعيات الأراضى المطروحة على المنتفعين، ودرجة تجهيزاتها، قد جاء لإعطاء المزيد من الفرص للراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان على اختلاف إمكانياتهم ومدى جاهزيتهم المادية والفنية، وهو ما كشف كذلك مدى جدية الكثير من المجموعات المتقدمة من طالبى الحصول على الأراضى.



وقد توافد ممثلو مجموعات صغار المزارعين والشباب إلى الصالة المغطاة لنادى مدينة نصر بالقاهرة – محل إجراء القرعة – منذ الصباح الباكر، حيث شارك المفوضون عن المجموعات المتقدمة فى إجراءات القرعة، بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى والأجهزة الرقابية، وسط حضور وتفاعل المتقدمين والمشاركين بالقرعة..



كما تقوم شركة تنمية الريف المصرى الجديد بنشر أسماء الفائزين فى قرعة اليوم وأرقام قطع الأراضى التى فازوا بها على الموقع الرسمى للشركة على شبكة الإنترنت، وكذلك على صفحتها الرسمية على فيسبوك.