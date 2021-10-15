«الريف المصرى» تعلن التشغيل التجريبى لخدمات الاتصالات بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح الـ 1.5 مليون فدان، عن بدء التشغيل التجريبى لشبكة الاتصالات بأراضى المشروع فى منطقتى المغرة. وأوضحت أنه تم الانتهاء من تركيب برجين جديدين داخل "أراضى الريف…

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح الـ 1.5 مليون فدان، عن بدء التشغيل التجريبى لشبكة الاتصالات بأراضى المشروع فى منطقتى المغرة.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تركيب برجين جديدين داخل “أراضى الريف المصرى الجديد” بالمغرة، مع تشغيل 3 أبراج اتصالات تدعيمية للشبكة خارج محيط الأراضى ودخولها الخدمة.

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه يتم حالياً استكمال عدد من أعمال الإنشائية والتدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول، لضمان وصول الخدمة فى أفضل صورها لمنتفعى “الريف المصرى الجديد” ومشروع الـ ١.٥ مليون فدان بمختلف أراضى المغرة.

وكان اللواء عمرو عبد الوهاب أعلن مؤخراً أن حجم إنفاق شركة تنمية الريف المصرى الجديد على أعمال البنية التحتية لمشروع استصلاح وتنمية الـ ١.٥ مليون فدان بلغ حتى الآن نحو ٣.٦ مليار جنيه.



وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية للمشروع ضمت حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط، ورصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات.



ولفت إلى أن الشركة لن تقوم بطرح أي أراض جديدة من أراضى المشروع على صغار المزارعين والمستثمرين قبل انتهاء كافة أعمال البنية التحتية، وفقًا لخطة تنموية متكاملة تعمل الشركة من خلالها حالياً.

فى سياق متصل، كانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد أعلنت مؤخراً تواصلها مع الجهات المختصة ونجاحها فى تيسير استصدار ما يزيد على 106 تصاريح مبانى، لصالح المنتفعين بأراضى المشروع القومى الـ 1.5 مليون فدان خلال الشهور القليلة الماضية، ضمن حزمة متنوعة من التيسيرات والخدمات التى تقدمها الشركة لشباب المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضى الـ 1.5 مليون فدان.