الريف المصرى تطرح 43 ألف فدان غرب المنيا

❐ أسبوع لسحب كراسات الشروط.. وتسليم الطلبات خلال شهر الصاوى أحمد تطرح شركة الريف المصرى، الأسبوع المقبل، 43 ألف فدان غرب المنيا، على الشباب وصغار المزارعين، موزعة على 180 قطعة أرض، ضمن 500 ألف فدان تشملها المرحلة الثانية من مشروع الـ 1.5 مليون فدان. وأكد مصدر بالشركة أن مدة سحب كراسة الشروط أسبوع

❐ أسبوع لسحب كراسات الشروط.. وتسليم الطلبات خلال شهر

الصاوى أحمد

تطرح شركة الريف المصرى، الأسبوع المقبل، 43 ألف فدان غرب المنيا، على الشباب وصغار المزارعين، موزعة على 180 قطعة أرض، ضمن 500 ألف فدان تشملها المرحلة الثانية من مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وأكد مصدر بالشركة أن مدة سحب كراسة الشروط أسبوع من بداية الإعلان، على أن يتم تسليم الطلبات خلال مدة لا تتجاوز شهرا.

وكشف المصدر أن أراضى المرحلة الثانية من مشروع 1.5 مليون فدان، لن يتم دفعة واحدة بل على عدة مرات على ألا تتجاوز الفترة بين المرة والأخرى شهر واحد.

وتوقع ألا يزيد أسعار الطرح الجديد أسعار المرحلة السابقة لفئة الشباب وصغار المستثمرين.

تبلغ مساحة القطعة الواحدة فى الطرح الجديد 238 فدانا، ويحق للفائز تكوين شركة مساهمة يتراوح عدد أفرادها بين 10 إلى 23 عضوا، على أن تبدأ مرحلة التأسيس فى توقيتات محددة، بعد الرجوع لشركة الريف المصرى، وإلا سيتم سحب الأرض.

وتبلغ ثمن كراسة للشروط المناقصة 10000جنيه، وسيتم سداد ثمن الأرض عقب الترسية، عبر دفعات على مدار 4 سنوات.

كانت «الريف المصرى»، قد انتهت العام الجاري من توزيع 500 ألف فدان تمثل أراضى المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان، بمنطقتى الفرافرة وتوشكى وغرب المينا والمغرة.

وتم تحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب شاملاً البنية الأساسية و65 ألف جنيه للمستثمرين مع توافر البنية، و30 ألف جنيه للفدان دون بنية أساسية فى الفرافرة و25 ألف جنيه في توشكي، وتحديد سعر 20 ألف جنيه للفدان في منطقة المغرة شاملاً توافر البئر.