الريف المصرى تطرح 120 ألف فدان لصغار المزارعين

أحمد عاشور و هاجر عمرانتستعد شركة الريف المصرى، المسئولة عن إدارة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لطرح نحو 120 ألف فدان على المزارعين الشباب، خلال الشهر الجارى، بواقع 200 قطعة أرض، تمثل ضعف مساحة المرحلة الأولى التى تم طرحها.وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، على ه

أحمد عاشور و هاجر عمران

تستعد شركة الريف المصرى، المسئولة عن إدارة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لطرح نحو 120 ألف فدان على المزارعين الشباب، خلال الشهر الجارى، بواقع 200 قطعة أرض، تمثل ضعف مساحة المرحلة الأولى التى تم طرحها.

وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، على هامش مؤتمر «زيادة الاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط» الذى نظمه بنك الاستثمار الأوروبى، بالقاهرة أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المساحات المستهدف طرحها تبلغ نحو 65 ألف فدان فى منطقة غرب المنيا، و45 ألف فى منطقة المغرة بالعلمين، إلى جانب 10 ألاف فدان فى توشكى.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف طرح 500 ألف فدان، مع نهاية العام الحالى، كما أنها تنتظر إزالة التعديات عن نحو 70 ألف فدان، مضيفاً أنه سيتم تخصيص نحو 14 ألف فدان لشركتين فى المغرة والفرافرة، الأسبوع المقبل، موزعة بواقع 2000 فدان، و12 ألف فدان.

وأشار «حنورة» إلى أن بعض المستثمرين من السعودية و الإمارات، أعربوا عن رغبتهم فى الحصول على أراض بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتجرى دراسة تلك العروض حاليا.