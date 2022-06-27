«الريف المصرى» تضخ 900 مليون جنيه لتدشين شبكة الطرق الداخلية بالمُغرة وغرب المنيا

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة الريف المصرى الجديد استثمرت حتى الآن نحو 900 مليون جنيه فى تدشين شبكة الطرق الداخلية بمنطقتى المُغرة وغرب المنيا، لخدمة المستثمرين بمشروع 1.5 مليون فدان.

و«الريف المصرى» هى المسئولة عن استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، وهى شركة مساهمة مصرية بنسبة %100 تضم 3 مساهمين حكوميين وهى وزارات المالية والزراعة والإسكان.

وكشفت المصادر لجريدة «المال» أنه تم إنفاق تلك الاستثمارات على تنفيذ أعمال شق ومعالجة وتمهيد المدقات الداخلية بالمشروع، مشيرة إلى أنه جار استكمالها حاليا.

وقالت إنه جار استكمال أعمال المعالجة والتمهيد وتدشين البنية التحتية للطرق الداخلية بالمنطقتين.

وتابعت :« بلغت تكلفة رصف الطريق الرئيسى لمنطقة «المُغرة» الظهير الصحراوى والزراعى لمدينة العلمين الجديدة، والطريق من الضبعة الرئيسى بطول 70 كيلو مترا نحو 400 مليون جنيه».

ورغم أن طريق المُغرة الجديد خارج عن ولاية شركة الريف المصرى، إلا أنها أصرت على رصفه وتمهيده من منطلق اهتمامها وحرصها على خدمة المستثمرين ودعم مشروع الـ 1.5مليون فدان.

من جانبه، قال محمود على، أحد المستثمرين الزراعيين بمنطقة المُغرة إن ضخ استثمارات زراعية ضخمة بالمشروع يلزمه استكمال تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة، التى تعتبر من أكثر المواقع الجاذبة للاستثمار لقربها من العلمين الجديدة.

وأعلنت «الريف المصرى» عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بأراضى الـ 1.5 مليون فدان.

وأصدر اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قرارا بدعم صغار المزارعين والمستثمرين من مربى الثروة الحيوانية، عبر مشاركة «الريف المصرى» مع المنتفعين بالأراضى بنسبة %50 من تكاليف وقيمة رءوس الأغنام والماشية بمختلف أنواعها.

وتستهدف المبادرة صغار المربين لزيادة قطعان الماشية ضمن جهود العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم.