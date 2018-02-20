الريف المصرى تخصص 20 ألف فدان لنقابة الفلاحين بالمنيا والمغرة

الصاوي أحمد وقع محمد العقاري نقيب عام الفلاحين المنتخب بجمهورية مصر العربية والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري، بروتوكول تعاون على منح النقابه 20 ألف فدان كدفعة أولى في منطقتي المنيا والمغرة لاستصلاحها وقد حضر التوقيع كل من الحاج حسن عبد الوهاب‏ أمين عام فلاحين مصر وعيد العقارى امين شبا

الصاوي أحمد

وقع محمد العقاري نقيب عام الفلاحين المنتخب بجمهورية مصر العربية والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري، بروتوكول تعاون على منح النقابه 20 ألف فدان كدفعة أولى في منطقتي المنيا والمغرة لاستصلاحها وقد حضر التوقيع كل من الحاج حسن عبد الوهاب‏ أمين عام فلاحين مصر وعيد العقارى امين شباب اتحاد شباب الريف والقبائل العربية المصرية‏ و‏مستشار بالنقابه العامة للفلاحين‏ والاعلامى ماهر فضالى والحاج على محفوظ عضو مجلس ادارة نقابة الفلاحين وقد تم توقيع البروتوكول بمقر شركة الريف المصرى بمدينة نصر شارع مكرم عبيد.



ودعا محمد العقارى نقيب الفلاحين المنتخب أعضاء مجلس إدارة النقابة ونقباء المحافظات ورؤساء اللجان لاجتماع عاجل وطارئ يوم الخميس 22/2/2018الساعه 12 ظهرا بمقر النقابة وذلك لمناقشه تأسيس شركة مساهمة مصرية من الأعضاء الراغبين فى المساهمة وسيتم فيما بعد بيان كيفية الحجز والسداد.

ويوجد فى مصر نقابات عديدة للفلاحين انتظارا لتشكيل نقابة موحدة.