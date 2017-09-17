الريف المصرى تتلقى عرضًا صينيًا لاستصلاح 100 ألف فدان

كتب ـ مدحت إسماعيل:تلقت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن مشروع الـ1.5 مليون فدان، عرضاً من تحالف شركات صينى، لاستصلاح مساحة أولية تتراوح بين «50 - 100» ألف فدان، لزراعتها بمحصول القطن طويل التيلة.وقال عاطف حنورة رئيس مجلس إدارة «الريف المصرى» لـ«المال&ra



كتب ـ مدحت إسماعيل:

تلقت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن مشروع الـ1.5 مليون فدان، عرضاً من تحالف شركات صينى، لاستصلاح مساحة أولية تتراوح بين «50 – 100» ألف فدان، لزراعتها بمحصول القطن طويل التيلة.

وقال عاطف حنورة رئيس مجلس إدارة «الريف المصرى» لـ«المال»، أن التحالف تقدم بالعرض على هامش انعقاد معرض الصين والدول العربية 2017، الذى شاركت فيه مصر ضيف شرف، وطرحت المشروع القومى للزراعة، فى إحدى جلساته، لافتاً إلى أن التحالف الصينى يستهدف استخدام المحصول الزراعى، فى صناعات ينفذها افى المنطقة الصناعية الصينية المقامة بمحور قناة السويس.

وتتولى شركة تيدا الصينية مهام المطور الصناعى لمنطقة شاسعة من الأراضى بمنطقة شمال غرب خليج السويس.

وقال حنورة إن شركته ستجتمع الأسبوع المقبل، بالمكتب الاستشارى الهولندى، الذى تم تكليفه فى وقت سابق بإعداد المخطط العام لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لمناقشة الدراسات الأولية التى أعدها المكتب، والجدول الزمنى لاستلام المخطط كاملاً.

فى سياق مواز، قال حنورة إن الشركة فتحت باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى المشروع، لافتاً إلى أنه من المقرر تقنين مساحة 60 ألف فدان فى منطقة المغرة، وتم طرح كراسة شروط خاصة بالراغبين فى ذلك.

وكانت شركة الريف المصرى الجديد، أعلنت أكتوبر الماضى، عن طرح أراضى الـ1.5 مليون فدان، وبدأت بطرح كراسات شروط 500 ألف فدان، ضمن خطة لزيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الحيز العمرانى، واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، وتوفير فرص للشباب، وصغار المزارعين، وزيادة الاستثمار، والإنتاج المحلى من المحاصيل الإستراتيجية لا سيما «الحبوب».

وتضمن الطرح الأول للأراضى 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألفًا فى غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى، على أن تستكمل باق المساحات بمختلف المناطق الـ 3 تباعًا، وتحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه، لصغار المزارعين والشباب، شاملة البنية الأساسية، و65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية، و30 ألف جنيه للفدان، دون بنية أساسية، فى منطقتى الفرافرة، و25 ألف جنيه بتوشكى، وتحديد سعر 20 ألف جنيه إلى 18 ألفًا للفدان فى منطقة المغرة شاملة البئر، و%10 من المساحات التى خصصت للشباب وصغار المزارعين لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعى لهذه المساحات، أو لخدمة النشاط الزراعى.