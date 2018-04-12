الريف الجديد تعلن الفائزين بأراضي المنيا ضمن الـ1.5 مليون فدان

الصاوي أحمدانتهت مراسم إجراء قرعة أراضي المنيا للشباب وصغار المزارعين ضمن مساحة 43 ألف فدان التي أجرتها شركة الريف المصري الجديد لصالح الشباب الذين سبق لهم التقدم للحصول على قطعة أرض واجتازوا الشروط والمواصفات الفنية وقدموا المستندات الدالة على التقدم مؤخرًا.وشهد نادي مدينة نصر منذ الصباح

الصاوي أحمد





انتهت مراسم إجراء قرعة أراضي المنيا للشباب وصغار المزارعين ضمن مساحة 43 ألف فدان التي أجرتها شركة الريف المصري الجديد لصالح الشباب الذين سبق لهم التقدم للحصول على قطعة أرض واجتازوا الشروط والمواصفات الفنية وقدموا المستندات الدالة على التقدم مؤخرًا.

وشهد نادي مدينة نصر منذ الصباح إقبالًا من الشباب وصغار المزارعين للمشاركة في القرعة، حيث تقدم وكيل كل مجموعة تمتلك إحدى كراسات الشروط للمشاركة في إجراء القرعة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسماء الفائزة نهاية اليوم من خلال الموقع الرسمي لشركة الريف المصري والصفحة الرسمية الخاصة لها.

وأكد عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، في تصريحات صحفية، على هامش إجراء القرعة في طرح ثاني مرحلة بالمشروع، أن هذه القرعة مقصورة على مجموعات صغار المزارعين والشباب، ممن قاموا بشراء كراسات الطرح الثانى وتقدموا بطلب الحصول على أراضى منطقة غرب غرب المنيا.

وأضاف حنورة، فى تصريح له، اليوم، أنه من المقرر أن يتم منح الفائزين فى هذه القرعة التكميلية 45 يومًا كحد أقصى منذ تاريخ إجراء القرعة لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.

ولفت إلى أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد نجحت بالفعل فى تجهيز وتوفير أراض مزودة بالآبار لجميع المتقدمين لخوض قرعة اليوم العلنية للطرح الثانى بأراضى غرب غرب المنيا.

وأشار إلى أن قرار الشركة بتنويع مساحات ونوعيات الأراضى المطروحة على المنتفعين، ودرجة تجهيزاتها، جاء لإعطاء المزيد من الفرص للراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان على اختلاف إمكانياتهم ومدى جاهزيتهم المادية والفنية، وهو ما كشف كذلك مدى جدية الكثير من المجموعات المتقدمة من طالبى الحصول على الأراضى.