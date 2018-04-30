الريف الجديد تطرح أراضى للشباب فى المغرة بدون قرعة

الصاوى أحمدأعلنت شركة الريف المصرى الجديد المسئول عن المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تخصيص أراض لصغار المزارعين والشباب فى منطقة المغرة بسعر 20 و900 جنيه بالتقسيط.وأوضحت" الشركة " أنه سيتم تخصيص 100 قطعة أرض بمساحة 220 فدانا لكل قطعة بئر جوفية بدون قرعة، على أن تكون

الصاوى أحمد

أعلنت شركة الريف المصرى الجديد المسئول عن المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تخصيص أراض لصغار المزارعين والشباب فى منطقة المغرة بسعر 20 و900 جنيه بالتقسيط.

وأوضحت” الشركة ” أنه سيتم تخصيص 100 قطعة أرض بمساحة 220 فدانا لكل قطعة بئر جوفية بدون قرعة، على أن تكون مقصورة فقط على مجموعة صغار المزارعين والشباب المؤهلين من الطرح الأول ولم تخصص لهم أية أراض فى الطروح السابقة.

وطبقا للإعلان المنشور -اليوم -أن الشروط والأحكام لتخصيص الأرض تتمثل فى تكوين شركات من أعضاء المجموعة الراغبة برأسمال 25% من قيمة الأرض واستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية بإيداع رأسمال شركة الإدارة.

وأضافت ” الشركة ” أن التقدم لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بالمستندات المذكورة بعقد تأسيس الشركة لاستلام أمر الدفع 5% دفعة مقدمة، والحضور للشركة بإيصال السداد لاختيار موقع الأرض وتوقيع العقد.

ولفتت الشركة إلى أن سعر الفدان 20900 جنيه والسداد 5% دفعة مقدمة والباقي على ثماني سنوات بفائدة 5% سنويا منها سنتان فترة سماح من السداد، ويتم السداد على ست أعوام بأقساط نصف سنوية محملة بالفائدة المذكورة، على أن يتم التخصيص بأولوية سداد 5% دفعة مقدمة، ويبدأ التقدم للتعاقد بالشروط السابقة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الخميس 28 يونيو الساعة الثانية ظهرًا وحتى نفاد المساحة المعروضة بمقر الشركة.