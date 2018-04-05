الريف الجديد: إجراء قرعة أراضي المنيا للشباب.. الخميس المقبل

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن إجراء مراسم القرعة العلنية على أراضي غرب غرب المنيا، الخميس المقبل، بين الشباب السابق لهم التقدم للحصول على قطع أراضٍ ضمن المساحة المطروحة، والبالغة 43 ألف فدان، ضمن ثاني طرح في مشروع المليون و500 ألف فدان.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة، لـ”المال”، أن عدد المجموعات المتأهلة والتي ستجري القرعة فيما بينهم، 230 مجموعة، سبق لها سحب كراسات الشروط والتقدم للحصول علي قطعة أرض، والموافقة على ملفاتهم بعد استيفائها للشروط، وإجراء القرعة في الصالة المغطاة في نادي مدينة نصر بالقاهرة، الخميس المقبل 12 أكتوبر، والسماح بدخول وكيل المجموعة فقط.

وأكدت شركة الريف المصرى، اليوم الخميس، أنه من المقرر إعلان النتائج النهائية لقرعة الطرح الثانى للمشروع بأراضى منطقة غرب المنيا، فور انتهاء القرعة على الموقع الإلكترونى وبمقر الشركة، ويجب أن يقوم الفائزون بتشكيل الشركات وسداد دفعة التعاقد وتوقيع العقد فى مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ القرعة.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة فور انتهاء التسجيل، المقرر له صباح يوم 12 إبريل، بنادى مدينة نصر، مشددة على أنه لن يسمح بالتواجد وحضور القرعة العلنية سوى للشخص المفوض فقط عن كل مجموعة، والذى يتعين عليه التواجد شخصيًا حاملًا أصل بطاقة الرقم القومى، وأصل إيصال تسليم مكتب التخصيص.