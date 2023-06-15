الري:تطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف لخدمة ٥٠ ألف منشأة

قال الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، إن مجهودات الوزارة في التعامل مع تحديات المياه في مصر قد آتت أكلها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من زيادة عدد السكان بمصر 4 مرات منذ الستينات وحتى الآن، إلا أن مصر نجحت في إدارة مواردها المائية بنجاح، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات، مثل أعمال تطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف التي تُدار من خلال 50 ألف منشأ مائي متنوع، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ، وحوكمة إدارة الموارد المائية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

شهد الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج؛ وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، فعاليات ختام الدورة التدريبية 43 في مجال “الهيدرولوجيا البيئية في المناطق الجافة وشبه الجافة” والتي عُقدت بمعهد بحوث الهيدروليكا في الفترة من الرابع والعشرين من إبريل وحتى الخامس عشر من يونيو 2023 بمشاركة 12 متدرب من دول حوض النيل، وحضر الاحتفالية السفير أشرف إبراهيم؛ أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والدكتورة رشا الخولي؛ رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة بالقاهرة.

ورحب سويلم بوزير الموارد المائية والري الجنوب السوداني، متوجهًا بالتهنئة للسادة المتدربين لاجتيازهم البرنامج التدريبي الذي يهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل على المستوى الفني، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول، متمنيًا لهم العودة لبلادهم بخبرات جديدة اكتسبوها خلال البرنامج التدريبي بالشكل الذي يُسهم في تحسين التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية.

وأشار لتحدي تغير المناخ الذي يؤثر على قطاع المياه على المستوى العالمي، والذي أبرزته مصر بنجاح خلال مؤتمر المناخ الماضي، مضيفًا أن القارة الإفريقية هي الأقل تسببًا في التغيرات المناخية، وفى ذات الوقت تعد الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات، وهو ما دفع مصر للعمل على إنشاء المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخيةPAN AFRICAN والذي أنشأ تحت مظلة مبادرة AWARe.

وأكد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل في مجال المياه ونقل الخبرات المصرية في مجال لمياه إليها لتحقيق حسن الإدارة لمواردها المائية.

ومن جانبه، أعرب وزير جنوب السودان عن تقديره الكبير لمصر، مشيرًا للتعاون المتميز الذي يجمع البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وخاصة مجال المياه الذي ينفذ العديد من المشروعات في مجال حصاد مياه الأمطار وإزالة الحشائش وإنشاء الآبار الجوفية.

وتوجه المتدربون، في كلمة ألقاها أحد المتدربين، بالشكر للمركز القومي لبحوث المياه على حسن الاستضافة والتنظيم، مشيرًا لأهمية موضوع البرنامج التدريبي في خدمة إدارة المياه بالدول الإفريقية، وما تحقق من استفادة للمتدربين خلال الزيارات الميدانية لمشروعات الري المصرية.