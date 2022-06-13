الريان القطري لـ «المال»: لا صحة للتفاوض مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق

نفى حمد العنزي، المسؤول الإعلامي بنادي الريان القطري، صحة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتقال موسيماني إلى صفوف الفريق القطري، أو فتح باب التفاوض معه.

وكان النادي الأهلي، أعلن رحيل بيتسو موسيماني مدرب الفريق بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، خاصًة بعد طلب الجنوب إفريقي بالرحيل عن القلعة الحمراء الآن وقبل نهاية الموسم.

وقال العنزي خلال تصريحات خاصة لـ «المال»: لا صحة لتلك الشائعات المتداولة، الريان القطري لم يدخل في أي مفاوضات مع بيتسو موسيماني.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة الوئام السعودية، أن النصر دخل في خط المفاوضات بقوة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتولي المسئولية الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكدت بعض المصادر المقربة من موسيماني أنه تلقى عرضًا من نادي النصر لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.