الريال يسعى للقب الثانى عشر واليوفى لكسر نحس النهائى

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، نحو ملعب “برينسيباليتى ستاديوم”، بمدينة “كارديف” الويلزية، لمتابعة نهائى دورى أبطال أوروبا، والذى يجمع بين ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب”، ويوفنتوس الإيطالى، ويدير اللقاء طاقم التحكيم الألمانى بقيادة فيليكس بريش، ويعاونه مواطنيه مارك بورسش ومارك بورسش، أما الحكم الرابع فهو الصربى ميلوراد مازيك.

ويطمح الفريق الملكى فى نجاح حملته القياسية للدفاع عن لقبه، لكنه سيصطدم بأحلام فريق السيدة العجوز، الذى يتطلع إلى الصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ 21 عاما، وستشهد المباراة النهائية مواجهة من نوع خاص، بين خط هجوم النادى الملكى بقيادة القناص البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعد أن نجحوا فى تسجيل 32 هدفا فى النسخة الحالية من دورى الأبطال، فى مواجهة الدفاع الصلب ليوفنتوس بقيادة الحارس جانلويجى بوفون، حيث لم تهتز شباك الفريق سوى بثلاثة أهداف خلال 12 مباراة.

“بي.بي.سي” هو المسمى الذى يطلق على خط هجوم الريال فى إشارة إلى جاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو، فيما يتشكل خط دفاع يوفنتوس من ليوناردو بونوتشى واندريا بارتزالى وجورجيو كيليني.

المباراة التى سيتم بثها فى جميع أنحاء العالم تشهد صراعا برازيليا فى الدفاع بين مارسيلو مدافع الريال ومواطنه دانى الفيش ظهير يوفنتوس، وصراعا ألمانيا فى وسط الملعب بين تونى كروس متوسط ميدان الريال، وسامى خضيرة نظيره فى اليوفنتوس، كما يواجه المهاجمان الأرجنتينى جونزالو هيجواين والإسبانى ألفارو موراتا فريقيهما السابقين.

ريال مدريد البطل القياسى لدورى الأبطال، يبحث عن لقبه الـ12 فى البطولة، كما أن الفوز فى النهائى سيجعل منه أول فريق يتوج باللقب مرتين متتالتين، منذ إنطلاق البطولة فى شكلها الحالى فى موسم 1992/1993.

يوفنتوس توج باللقب مرتين من قبل فى 1985 و1996، ولكنه خسر منذ ذلك الحين فى ست مباريات نهائية للبطولة، آخرها كان على يد برشلونة فى 2015، والفوز اليوم يمنح بوفون “39 عاما”، الفائز مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006، أول لقب قارى له مع يوفنتوس، كما سيصبح أكبر حارس مرمى ينال اللقب.

ويحلم الريال المتوج حديثا بلقب الدورى الاسباني، بالحفاظ على لقب دورى الأبطال فى إنجاز تاريخي، كما يطمح إلى الجمع بين ثنائية المحلية والأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1958، وسجل رونالدو 103 أهداف خلال مسيرته الأوروبية، من بينها خمسة أهداف فى شباك بايرن ميونخ الألمانى فى دور الثمانية، وثلاثة أهداف فى شباك اتلتيكو مدريد فى المربع الذهبي، والآن يطمح إلى الفوز بدورى الأبطال للمرة الرابعة بعد أن فاز باللقب مع مانشستر يونايتد الإنجليزى فى 2008 وحصد اللقب مع الريال فى 2014 و2016.

وسيقام النهائى وسط إجراءات أمنية مشددة عقب تفجير انتحارى فى مانشستر الأسبوع الماضى راح ضحيته 22 شخصا، وذكر الاتحاد الويلزى لكرة القدم: “العملية الأمنية التى تستغرق أربعة أيام بين 1 و4 يونيو، ستكون الأكبر لحدث رياضى فى المملكة المتحدة”.

وكان لافتا السقف القابل للطى فى ملعب “برينسيباليتى ستاديوم”، ليكون أول نهائى فى دورى الأبطال فى ملعب مغلق، وأضاف الاتحاد الويلزى أن المخاوف الأمنية كانت العامل لخيار إغلاق السقف، برغم عدم وجود أى دليل يهدد إقامة النهائي.

وتحظى المباراة النهائية بإجراءات أمنية غير مسبوقة فى كارديف، حيث تم نشر قرابة ستة الآف جندى وضابط فى جميع أنحاء الملعب الذى يتسع لـ66 ألف مشجع، وكذلك فى شتى أنحاء المدينة.