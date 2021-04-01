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الريال يستقر أمام الجنيه في نهاية تداولات اليوم

الريال مستقر داخل شبكة فروع بنك التجاري الدولي لليوم الثاني على التوالي
فاطمه امام 8:58 م, الخميس, 1 أبريل 21 8:58 م, الخميس, 1 أبريل 21

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أنهت مستويات سعر الريال السعودي، تداولات الأسبوع الجاري على استقرار مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات أمس الأول عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، لتنهي البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية تعاملات الأسبوع الحالي على نفس مستويات أمس الأربعاء، ليحدد سعر العملة آليات العرض والطلب.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال في بنك مصر

أظهر تقرير المال على أسعار العملات العربية مقابل العملة المصرية استقر ار الريال داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، على مستويات الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وعلى مستوى البنوك الإسلامية جاء سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة” على مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، في نهاية التداولات.

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سعر الريال في بنك الإسكندرية

وعند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع يقدم سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وأظهر تقرير المال على العملات في نهاية التداولات الأسبوعية أن سعر الريال السعودي داخل فروع أكبر مصرف خاص البنك التجاري الدولي مصر أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية بنهاية التداولات اليوم، مقابل الجنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وبحسب شاشة التداول داخل فروع بنك الاسكندرية جاء مستوى سعر عملة المملكة العربية السعودية مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك المصري الخليجي، بلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمه امام

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