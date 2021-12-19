الريال اليمني يتحسن كثيرا أمام الدولار الأحد بعد تلقي البنك المركزي دعما دوليا

تلقى البنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا، الخميس الماضي دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

قال صيارفة ومتعاملون إن الريال اليمني سجل مساء الأحد تحسنا جديدا وكبيرا في قيمته أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن في جنوب البلاد، وذلك بعد ورود أنباء عن صدور قرارات رئاسية مهمة تخص الشأن الاقتصادي بالاتفاق مع اللجنة الرباعية الدولية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كان البنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا، قد تلقيا الخميس دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

وذكر أحد الصيارفة في عدن لـ “رويترز” أن قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها النسبي المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات أسعار صرف في السوق الموازية (السوداء) مساء الأحد إلى نحو 1085 ريالا للدولار الواحد للشراء و1290 ريالا للبيع مقارنة مع 1330 مقابل الدولار للشراء و1365 للبيع مساء السبت . وكانت تبلغ 1600 ريالا للدولار قبل أسبوعين.

وقال عبدالله عليوة، الموظف بإحدى شركات الصرافة بعدن، لـ “رويترز” إن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خفيفة وإن ثمة هبوطا متسارعا لسعر الدولار أمام الريال.

وأضاف أن هناك حالة ارتباك في السوق أدت إلى عدم استقرار سعر الصرف وأن الفارق بين سعر البيع والشراء كبير في ظل التطورات السياسية والاقتصادية وترقب إجراءات حكومية.

وأكدت المجموعة الرباعية الخميس الماضي دعمها “لإجراءات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني”، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة وانهيار العملة المحلية جراء حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.

وكانت قيمة العملة اليمنية شهدت في الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، ومما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.