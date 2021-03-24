الريال السعودي يستقر في نهاية تعاملات اليوم

جاء سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

استقر سعر الريال السعوي على مستوياته مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى، وفقًا لمعادلةٍ تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك مصر

ووصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وبلغت أسعار صرف العملة السعودية في فروع البنك الإسلامي “البركة”، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مستويات الأسعار اليوم، وصول سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وفي نهاية تداولات اليوم، وصل سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص بمصر؛ في بداية التداولات، اليوم، مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص سعر صرف الريال أمام نظيره المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى مستوى سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال داخل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.