الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه ويسجل 6.15 جنيه نهاية تعاملات اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، نهاية تعاملات اليوم، 6.15 جنيه للشراء و6.17 للبيع.

وأظهر مسح أجرته «المال» تسجيل سعر الريال 6.13 و6.16 جنيه للشراء والبيع على التوالي في بنوك: الأهلي المتحد وHSBC.

كما سجل أدنى لشراء الريال 5.90 جنيه في المصر المتحد، كما سجل أدنى سعر للبيع 6.08 جنيه وذلك في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي صباح اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.